A partir desta segunda-feira (06), passageiros que chegam a Porto Alegre por via terrestre, de ônibus ou transporte individual, tendo como origem o exterior ou outros Estados brasileiros podem fazer a testagem para a Covid-19 no Protocolo da Secretaria Municipal de Saúde.

Para realizar a coleta, deve ser preenchido o Formulário do Viajante e comprovada a viagem, com o bilhete de ônibus ou outro comprovante que explicite a passagem ou permanência no local de origem da viagem. Com a medida, a prefeitura estende para esses passageiros o protocolo já vigente para viajantes aéreos.

Podem realizar a coleta do exame RT-PCR os passageiros sintomáticos ou não, residentes em Porto Alegre ou aqueles que permanecerão na cidade por uma período mínimo de quatro dias. O prazo para a realização da coleta é de três a sete dias a partir do desembarque ou chegada na Capital, dependendo da condição de saúde: passageiro sem sintomas, entre o terceiro e sétimo dia após a chegada; com sintomas respiratórios, preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia do início dos sintomas, podendo ser coletado até o oitavo dia.

A oferta foi ampliada com o objetivo de aumentar a vigilância para a possível entrada da variante ômicron na cidade. A partir do preenchimento do formulário, o passageiro receberá um e-mail informando os procedimentos e o local para a realização do exame.