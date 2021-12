Porto Alegre Em Porto Alegre, vice-presidente Hamilton Mourão participa da inauguração do Largo General Geraldo Antônio Miotto

6 de dezembro de 2021

O largo que leva o nome do militar localiza-se na avenida Edvaldo Pereira Paiva Foto: Cesar Lopes/PMPA O largo que leva o nome do militar localiza-se na avenida Edvaldo Pereira Paiva. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participou nesta segunda-feira (06), em Porto Alegre, da inauguração do Largo General Geraldo Antônio Miotto, localizado na avenida Edvaldo Pereira Paiva, onde atualmente funciona o estacionamento do Trecho 3 da Orla do Guaíba.

Ex-comandante militar do Sul, Miotto morreu em janeiro vítima do coronavírus. Além de Mourão, participaram da solenidade militares do Exército, o prefeito Sebastião Melo e outras autoridades.

“O general Miotto foi um grande brasileiro com atuações brilhantes por onde passou. Deixou no Rio Grande do Sul a sua marca ao ajudar na construção de um mundo melhor. Aos familiares, o nosso eterno reconhecimento pelos seus serviços prestados à nossa cidade”, afirmou Melo.

O local que leva o nome do militar foi palanque das autoridades nos desfiles de Sete de Setembro. A lei 12.876, que homenageia Miotto, foi sancionada pelo prefeito. O projeto é de autoria da vereadora Comandante Nádia (DEM), que compareceu à cerimônia.

Miotto nasceu em 20 de março de 1955, em São Marcos, na Serra Gaúcha. Ocupou os cargos de comandante militar da Amazônia de 2016 a 2018 e de comandante militar do Sul até abril de 2020, quando passou a função para o general Valério Stumpf Trindade e foi para a reserva.

