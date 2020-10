Celebridades Thais Fersoza: “Não sou neurótica com o corpo perfeito”

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Atriz e apresentadora, que recentemente foi criticada por usar um maiô, fala sobre seu estilo e forma física Foto: Reprodução/Instagram Atriz e apresentadora, que recentemente foi criticada por usar um maiô, fala sobre seu estilo e forma física. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Thais Fersoza, 36 anos de idade, conversou sobre seu estilo e bem-estar. A atriz, que recentemente dividiu as opiniões nos comentários do Instagram – rede social em que soma quase 14 milhões de seguidores –, ao compartilhar uma foto de maiô, afirmou que unanimidade não é habitual.

“Não vejo como uma crítica. Vejo como uma opinião pessoal de cada um que tem o direito de dar a sua. O fato é que sempre tem aquela história: se a gente coloca um biquíni, tem uns que falam que é desnecessário mostrar o corpo. Outros dizem: ‘nossa, é casada tem dois filhos e fica postando de biquíni’… Se bota o maiô, falam que maiô é feio ou coisa de velho. A peça é minha [risos]. O maiô é meu, se comprei e achei bonito, eu vou usar. Se a tal pessoa não gostou da peça, não usa e nem compra [risos]. Essa história do maiô eu achei engraçada. Para mim, não foi critica foi opinião de cada um. Não gostou, poxa que bom. Ele não é seu, ele é meu, né?”, disse ela, casada com Michel Teló, com quem tem dois filhos, Melinda, de 4 anos e Teodoro, de 3.

Carioca, a atriz e apresentadora afirma gostar da moda beachwear. “Acho maiô uma peça superelegante, classudo para caramba. O meu tem decote, textura e design bonitos, mas enfim, cada um tem sua opinião”, disse ela, contando ainda como costuma reagir: “Eu não faço nada: não comento, não bloqueio. Quando não é um hater, não esta ali para fazer ódio, desarmonia, ok. Leio e tudo bem, mas eu acho uma perda de tempo, mas não me incomoda”, diz.

“Nesse caso do maiô, dei risada, porque vi que virou uma questão para as pessoas. Tenho biquíni, mas gosto de maiô e tenho vários. Acho muito mais confortável, inclusive por estar com as crianças, para brincar, abaixar, levantar. Então, está tudo bem, de verdade. Só acho desnecessário comentar aquilo, mas se tem gente que fica feliz em comentar, está tudo bem mesmo.”

Tempo para beleza

“Eu me ajeito. Eu me viro. Acordo mais cedo. Faço meu skincare da manhã e da noite. Busco meu tempinho para fazer minha meia horinha de escada, de ioga e dos meus treinos. Enquanto o Michel brinca com as crianças, faço meus exercícios. Quando a gente quer treinar junto, nós colocamos as crianças para assistir a um desenho ou fazer alguma atividade e ficamos monitorando enquanto nos exercitamos. Acho muito importante cuidar da nossa saúde física, ajuda a cuidar da nossa saúde mental e emocional. É uma terapia. O exercício físico é uma forma de cuidar da gente, do nosso bem-estar e as crianças superentendem.”

