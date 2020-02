Grêmio Thiago Neves, Diego Souza e André marcam e Grêmio vence jogo-treino; Geromel faz treino físico

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Tricolor realizou a atividade amistosa contra o Cruzeiro, de Porto Alegre Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Após a goleada e a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho, o Grêmio se reapresentou, nesta terça-feira, com um jogo-treino dos reservas contra o Cruzeiro-POA. A atividade terminou com vitória tricolor por 4×0, com dois gols de Thiago Neves, Diego Souza e André.

O time que este em campo foi formado por Júlio César; Orejuela, Ruan, Rodrigues e Guilherme Guedes; Lucas Araújo, Darlán, Thiago Neves, Ferreira e André; Diego Souza. Ainda na partida contra o Esportivo, Orejuela, Thiago Neves e Diego Souza fizeram suas estreias com a camisa tricolor. O centroavante, inclusive, marcou um dos cinco gols do jogo.

A atividade também contou com uma presença ilustre. Douglas, ex-grêmio acompanhou a atividade no banco de reservas. O meia é especulado no Esportivo, que foi o adversário do tricolor nesta quarta rodada.

O zagueiro Pedro Geromel fez seu primeiro treino físico no gramado desde a sua artroscopia no joelho direito. Jean Pyerre e Patrick, que também estão em recuperação, treinaram em separado. Jean segue a recuperação de uma lesão muscular e Patrick está fazendo um trabalho de reforço físico devido a uma defasagem muscular.

Já classificado para as semis, o Grêmio entra em campo no domingo, contra o Aimoré, em busca da liderança do Grupo B. O grupo de jogadores volta aos trabalhos, nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

