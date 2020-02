Grêmio Bruno Cortez comemora parceria com Diego Souza no Grêmio: “Facilita muito”

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Foi apenas o primeiro jogo, mas a dobradinha do Grêmio já gerou saldo positivo. Autor do cruzamento que gerou o gol de estreia de Diego Souza, o lateral Bruno Cortez comemorou a nova parceria com o centroavante. O jogador ainda destacou a importância de uma referência de ataque, principalmente, na sua maneira de jogar.

“Facilita muito pra mim ter um homem de referência no ataque. Conversei com ele e combinei que ia cruzar na segunda trave. Esse tipo de jogador fixo, facilita meu trabalho e de todo grupo”, destacou Cortez.

Em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo fez elogios as novas contratações, incluindo a nova concorrência pela própria posição. Caio Henrique, que sequer foi apresentado, deve chegar ao CT Luiz Carvalho na próxima semana, depois da disputa do Pré-Olímpico pela Seleção Brasileira.

“Excelente jogador que vem pra nos ajudar. O Grêmio foi muito bem na chegada dos novos reforços, pois estão chegando elevar o nível do grupo. Todos os anos chegam jogadores ao grupo, jogadores que disputam comigo. Caio (Henrique) é muito bem-vindo. Quem escala é o Renato. Sempre que escalado, vou dar meu melhor. A chegada dele aumenta o nível.”

Após garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho na goleada por 5 a 0 sobre o Esportivo, o tricolor busca a primeira posição do Grupo B, atualmente ocupada pelo Caxias, que possui 10 pontos, um a mais que o Grêmio.

Na última rodada, no domingo, o time de Renato enfrenta o Aimoré, às 16h, no estádio Cristo Rei.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

