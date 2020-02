Grêmio Grêmio tem treino específico de jogadas de ataque e Jean Pyerre em trabalho de recuperação

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Tricolor entra em campo no próximo domingo, contra o Aimoré Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com compromisso marcado apenas para o próximo domingo, o técnico Renato Portaluppi tem a semana livre de treinamentos com seus comandados. Tempo que o comandante pode dar atenção para correções especificas na equipe. Nesta quarta-feira, a prioridade do trabalho foi de jogadas ofensivas.

O treino no CT Luiz Carvalho iniciou com trabalhos físicos. Posteriormente, os jogadores realizaram um treino específico de ataque. As jogadas eram criadas pelo lado direto, com cruzamentos para área. O mesmo movimento também se repetiu no lado esquerdo.

No campo, Diego Souza e Patrick eram ausências. O zagueiro Kannemann também segue como baixa, por conta de um pequeno edema ósseo no primeiro dedo do pé esquerdo. Vale lembrar que, Pedro Geromel ainda se recupera de uma artroscopia no joelho direito.

Por outro lado, Jean Pyerre pode ser visto mais uma vez realizando corridas. O meia se recupera de uma lesão muscular, mas ainda sem previsão oficial de retorno aos gramados.

O treinamento foi encerrado com uma atividade em campo reduzido, com sete jogadores em cada time e mais um coringa.

Após garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho na goleada por 5 a 0 sobre o Esportivo, o tricolor busca a primeira posição do Grupo B, atualmente ocupada pelo Caxias, que possui 10 pontos, um a mais que o Grêmio.

Na última rodada, no domingo, o time de Renato enfrenta o Aimoré, às 16h, no estádio Cristo Rei.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

