Tecnologia Threads atinge 100 milhões de usuários em menos de uma semana

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mas os números já podiam ser muito maiores, pois o Threads ainda não está disponível na Europa. Foto: Reprodução Mas os números já podiam ser muito maiores, pois o Threads ainda não está disponível na Europa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, informou que a rede social Threads chegou aos 100 milhões de usuários registrado. O executivo afirmou que o crescimento da base ocorre de forma orgânica, sem nenhum tipo de publicidade.

Com o resultado, a plataforma é a mais rápida da história a atingir os 100 milhões, ultrapassando o ChatGPT, que demorou dois meses; o TikTok, nove meses; e o Instagram, dois anos, segundo dados da investidora AppEconomy com base em Yahoo Finance e UBS. Vale dizer que o resultado acontece poucos dias depois do lançamento da plataforma.

Um fator que levou aos números elevados é que a nova rede social é conectada a perfis já existentes no Instagram. Dessa forma, os usuários só precisam baixar o aplicativo do Threads e fazer o login com o usuário do Instagram, migrando para a plataforma inédita sem precisar criar uma nova conta.

Mas os números já podiam ser muito maiores, pois o Threads ainda não está disponível na Europa. A plataforma teve seu lançamento europeu adiado devido a questões de privacidade com base no novo Regulamento de Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês) da União Europeia.

Em contrapartida, o CEO da Cloudflare, Mathew Prince, revelou que o principal rival do Threads, o Twitter, está em queda franca em seu tráfego na web. Os dados são baseados no Cloudflare Radar, a plataforma que contabiliza os principais dados de tráfego web com base em seus produtos para acelerar plataformas na web.

Por sua vez, o controlador do Twitter, Elon Musk, foi para a rede social tecer mais críticas à rival Meta, ao dizer que está vendo vídeo em janela separada e vendo postagens ao mesmo em sua plataforma. Ou seja, uma ironia do investidor ao fato de que o Threads tem poucas funcionalidades. Um cenário que parece longe de terminar.

Além disso, logo após o lançamento, a empresa do dono da Tesla redigiu uma carta direcionada à Meta, ameaçando processar a companhia por cópia e roubo de informações, além de uma contratação massiva de ex-funcionários do Twitter.

Interoperabilidade

Ponto que é novidade no Threads (talvez a principal) é que pela primeira vez a Meta adiantou o próximo capítulo da plataforma, que é o seu avanço para um modelo interoperável e aberto por meio de padrões da W3C.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/threads-atinge-100-milhoes-de-usuarios-em-menos-de-uma-semana/

Threads atinge 100 milhões de usuários em menos de uma semana

2023-07-11