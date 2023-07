Saúde Mulheres canadenses usam cannabis para inibir sintomas da menopausa

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

A maconha para fins medicinais aumentou desde a legalização do uso adulto em 2018. (Foto: Reprodução)

Cada vez mais mulheres acima dos 50 anos do Canadá estão recorrendo à cannabis para aliviar os sintomas relacionados à menopausa. Segundo a revista High Times, uma pesquisa realizada pela Universidade de Alberta examinou o padrão de uso e as percepções sobre a substância na menopausa em mulheres com 35 anos ou mais. Os pesquisadores usaram uma amostra de 1.485 respostas de mulheres que foram recrutadas pelas mídias sociais.

O Canadá legalizou a maconha medicinal em 2001 e a maconha recreativa em 2018. De acordo com os autores da pesquisa, a maconha para fins medicinais aumentou desde a legalização do uso adulto em 2018.

Entre as respostas analisadas, 499 mulheres (34%) relataram usar maconha atualmente e 978 (66%) indicaram já ter usado. Destas 499 usuárias, mais de 75% usavam cannabis para fins médicos. As razões mais comuns para o uso foram sono (65%), ansiedade (45%) e dores musculares/articulares (33%). 74% delas indicaram que a cannabis foi útil para os sintomas.

O estudo mostrou ainda que as usuárias atuais de cannabis eram mais propensas a relatar sintomas da menopausa em comparação com as não usuárias. Em sua conclusão, os pesquisadores disseram que estudos adicionais são necessários para avaliar a segurança e a eficácia no controle da menopausa e desenvolver recursos clínicos para mulheres que usam o medicamento. As descobertas são consistentes com pesquisas anteriores que também destacaram a eficácia da maconha para quem lida com a menopausa.

Em 2020, pesquisadores do San Francisco VA Health Care System divulgaram descobertas mostrando que mais de um quarto das mulheres entrevistadas em seu estudo relataram o uso de cannabis medicinal para a menopausa. Esse estudo foi baseado em um tamanho de amostra menor (apenas 232 mulheres) no norte da Califórnia) do que a pesquisa canadense, mas os pesquisadores revelaram que o uso de maconha como tratamento para a menopausa pode ser mais difundido. No estado, de acordo com as diretrizes federais a maconha é considerada uma substância ilegal.

Carolyn Gibson, pesquisadora do San Francisco VA Health Care System e principal autora desse estudo, disse que, embora as descobertas “sugiram que o uso de cannabis para controlar os sintomas da menopausa pode ser relativamente comum”, ainda “não sabem se o uso é seguro ou eficaz para o controle dos sintomas da menopausa ou se as mulheres estão discutindo essas decisões com seus profissionais de saúde. “Essa informação é importante para os profissionais de saúde e mais pesquisas nessa área são necessárias”, disse Gibson.

Mas, embora o estudo da Universidade de Alberta tenha uma amostra robusta, os pesquisadores ainda ofereceram ressalvas para suas próprias descobertas. “Este estudo tem várias limitações a serem consideradas ao interpretar os resultados. Em primeiro lugar, nossa estratégia de recrutamento incluiu mulheres que tiveram acesso à internet e puderam responder à pesquisa em inglês, o que pode limitar a generalização a todas as mulheres com 35 anos ou mais. É difícil estimar nossa população para a pesquisa, uma vez que este foi um estudo irrestrito e auto selecionado com mulheres que tiveram acesso às plataformas de mídia social. Este foi um estudo projetado para informar pesquisas adicionais, incluindo a próxima fase qualitativa deste estudo de métodos mistos”, explicou.

Embora essas descobertas não sejam representativas de toda a população de mulheres com 35 anos ou mais – além das que completaram a pesquisa – o estudo estabeleceu que as mulheres estão usando cannabis para sintomas durante a transição da menopausa.

