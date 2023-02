Tecnologia TikTok é investigado por reguladores canadenses sobre coleta de dados de usuários jovens

A plataforma já havia sido acusada de fornecer conteúdo impróprio para menores e processado em dezembro pelo Estado americano de Indiana por isso. (Foto: Bloomberg)

Quatro agências reguladoras no Canadá estão iniciando uma investigação sobre o TikTok, incluindo sua coleta, uso e divulgação de informações pessoais – além de saber se está em conformidade com as leis ao lidar com usuários mais jovens.

A investigação sobre a plataforma de mídia social, que pertence à chinesa ByteDance, está sendo conduzida por reguladores do governo federal e das províncias de Quebec, Alberta e British Columbia. Isso vem somar aos processos de ação coletiva resolvidos nos EUA e no Canadá, disseram os reguladores em comunicado.

“Uma proporção importante de usuários do TikTok são usuários mais jovens”, disseram os reguladores. “A investigação conjunta terá um foco particular nas práticas de privacidade do TikTok relacionadas a usuários mais jovens, incluindo se a empresa obteve consentimento válido e significativo desses usuários para a coleta, uso e divulgação de suas informações pessoais”.

A plataforma de compartilhamento de vídeos encontra-se sob crescente escrutínio de políticos e reguladores por lidar com dados de usuários, em meio a temores de que o governo chinês possa forçar a empresa a compartilhar esses dados.

O TikTok também foi acusado de fornecer conteúdo impróprio para menores e foi processado em dezembro pelo estado americano de Indiana por isso.

“A privacidade e a segurança da comunidade TikTok, principalmente de nossos usuários mais jovens, é sempre uma prioridade, e estamos comprometidos em operar com transparência para ganhar e manter a confiança de muitos canadenses que criam e encontram alegria em nossa plataforma”, disse o porta-voz do TikTok em um comunicado por e-mail.

A investigação canadense também determinará se a empresa está cumprindo suas obrigações de transparência ao coletar informações pessoais, disse o comunicado.

