Tinder lança modo "anônimo" para que usuários não encontrem familiares no aplicativo

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Atualizações também facilitam a denúncia de mensagens indesejadas e o bloqueio de pessoas. (Foto: Reprodução)

O Tinder lançou um pacote de novidades para os usuários premium. As atualizações surgem com o objetivo de facilitar o bloqueio de perfis, permitir denúncias de mensagens ofensivas e ativar a função “invisível” para as pessoas que não forem curtidas.

O modo de “navegação anônima” no aplicativo possibilita que o perfil do usuário fique “invisível” e não apareça para as pessoas que não forem curtidas por ele. Esse novo recurso aumenta a probabilidade de match e evita que o perfil apareça para pessoas da família, do meio profissional e até para ex-companheiros.

A outra nova função permite bloquear usuários para que eles não apareçam mais nas recomendações ou para que não tenham acesso ao perfil do usuário.

Além disso, há o novo recurso de denúncias de mensagens com conteúdo ofensivo. Ao receber uma mensagem indesejada, basta clicar em cima dela e enviar um relatório para a plataforma contando o ocorrido.

Outras duas ferramentas relacionadas foram atualizadas: a DTBY? (Does this bother you? – Em português, “Isso te incomoda?”) e a AYS? (Are you sure? – Em português, “Você tem certeza?”). Agora, elas incluem mais termos considerados inapropriados.

Brindes

O carnaval é caracterizado pela música animada, danças coloridas e fantasias extravagantes. Muitas pessoas se juntam a desfiles de rua com o objetivo de celebrar, dançar e se divertir. É uma oportunidade de conhecer alguém para curtir a folia, seja nos bloquinhos ou mesmo a partir dos aplicativos.

Portanto, o Tinder preparou artigos especiais, no intuito de fortalecer sua presença entre jovens que não dispensam as ferramentas digitais na hora do flerte.

Promovendo a campanha “Nenhum Match Perdido”, o Tinder pretende disponibilizar tiaras, porta-celular, bucket hat, bandanas, brincos e colares para o público. Em parceria com a ONG Orientavida, responsável por capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social, o discurso também serviu de resposta à provocação de que “carnaval é melhor que Tinder”.

A ideia original da empresa por trás do Tinder era criar um aplicativo de namoro simples e fácil de usar, que permitisse aos usuários estabelecer conexões reais. A chave para o sucesso do aplicativo foi sua interface intuitiva e a facilidade de uso, que permitiu que a aplicação se tornasse popular rapidamente, reunindo milhares de usuários ao redor do mundo.

