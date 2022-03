O primeiro turno da votação está marcado para 2 de outubro. O segundo ocorrerá em 30 de outubro, onde for necessário. “Para evitar contratempos, é importante solicitar a primeira via ou regularizar o título o quanto antes, pois nos últimos dias do prazo a procura pelo serviço é alta”, afirmou o TSE.

A Lei das Eleições determina o fechamento do Cadastro Eleitoral 150 dias antes de cada pleito. Nesse período, as pessoas podem resolver pendências como transferência de domicílio eleitoral ou outras decorrentes de ausência ou justificativa nas três últimas eleições.

Para regularizar a situação do título de eleitor ou retirar a primeira via do documento no sistema Título Net, é preciso anexar documento oficial com foto, comprovante de residência, comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral e comprovante de quitação do serviço militar.