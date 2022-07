Mundo Toneladas de restos do foguete chinês caem no oceano, diz Comando Espacial dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

Os detritos entraram no Oceano Índico na tarde deste sábado, por volta das 13h45min (horário de Brasília). Foto: CSS Os detritos entraram no Oceano Índico na tarde deste sábado, por volta das 13h45min (horário de Brasília). (Foto: CSS) Foto: CSS

A agência de voos espaciais da China informou, neste sábado (30), que os restos do foguete Long March 5B, de 23 toneladas, que decolou em destino à estação espacial do país asiático no último domingo (24), entraram na atmosfera da Terra sobre o mar no sudoeste das Filipinas, com a “grande maioria” dos detritos queimando na reentrada.

A informação foi confirmada por um comunicado na conta da empresa, na rede social chinesa WeChat. O ocorrido também foi comentado pelo Comando Espacial dos Estados Unidos, que estava rastreando a trajetória da espaçonave.

No Twitter, o comando disse que os detritos entraram no Oceano Índico na tarde deste sábado, por volta das 13h45min (horário de Brasília).

O administrador da Nasa, Bill Nelson, usou o Twitter para criticar a falta de informações sobre o caso: “Todas as nações espaciais devem seguir as melhores práticas estabelecidas, e fazer a sua parte para compartilhar esse tipo de informação com antecedência para permitir revisões confiáveis de risco potencial de impacto de detritos, especialmente para veículos pesados, como o Long March 5B”, escreveu.

“Fazer isso é fundamental para o uso responsável do espaço e para garantir a segurança das pessoas aqui na Terra”, continuou.

A entrada dos detritos na atmosfera estava prevista para acontecer neste domingo (31), de acordo com cientistas da Corporação Aeroespacial no Centro de Estudos de Detritos Orbitais e de Reentrada (Cords).

As projeções, no entanto, mostraram que os detritos cruzaram partes do México e do Brasil, depois contornaram o Cabo da África antes de passar por terra no sudeste da Ásia.

Palácio Celestial

Batizada de Tiangong (“Palácio Celestial”), mas também conhecida pela sigla CSS (Chinese Space Station), a estação espacial deve estar totalmente operacional até o final do ano. Depois de Wentian neste fim de semana, os três astronautas da missão Shenzhou-14, atualmente na estação espacial, receberão outro módulo de laboratório, o Mengtian, inicialmente durante o mês de outubro. A estação terá então sua forma final em “T”. Será semelhante em tamanho à antiga estação espacial soviético-russa Mir. Sua expectativa de vida seria de pelo menos 10 anos.

Outros lançamentos

Lançamentos realizados pela Nasa, SpaceX e Roscosmos da Rússia descartam seus estágios superiores de foguetes usando reentradas controladas. O lixo é direcionado para a atmosfera da Terra para garantir que ele se desfaça em uma região remota e desabitada do Oceano Pacífico.

