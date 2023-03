Esporte Torcedores invadem o centro de treinamento do Corinthians

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Grupo protestou contra eliminação precoce do time no Paulistão. (Foto: EBC)

Cerca de 30 membros da “Gaviões da Fiel”, principal torcida organizada do Corinthians, invadiram o centro de treinamentos do clube, em São Paulo. O grupo havia marcado reunião com o presidente do alvi-rubro, Duílio Monteiro Alves, e outros diretores, mas antes de serem recebidos decidiram entrar no local por meio de uma abertura que eles próprios fizeram em uma das telas de arame próximas ao gramado.

O grupo afixou ao menos duas faixas com frases-de-efeito em uma grade de proteção, depois se aproximaram dos jogadores e comissão técnica, com palavras-de-ordem pedindo o afastamento de parte da cúpula do “Timão”. Também questionaram o empenho de alguns nomes do elenco. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o protesto se dispersou sem maiores incidentes.

Eles culpam principalmente o diretor de futebol, Roberto de Andrade, pela eliminação do time no Campeonato Paulista, no dia 12 de março. O tropeço aconteceu com derrota nos pênaltis para o Ituano nas quartas-de-final.

Pausa forçada

Essa desclassificação precoce obrigou a equipe sob o comando de Fernando Lázaro a permanecer “de molho” por mais de 20 dias, já que o próximo compromisso está marcado para a primeira semana de abril, com a estreia na Copa Libertadores da América (data e adversário a serem definidos). Depois receberá o Cruzeiro-MG, dia 16, pela primeira rodada do Brasileirão.

Seleção Brasileira

O atacante corintiano Yuri Alberto foi chamado para o amistoso da Seleção Brasileira contra o Marrocos, sábado que vem (25). Sua primeira convocação para a Canarinho é motivada por lesão de Richarlison, que atua no Tottenham (Inglaterra), e tem sabor de presente de aniversário – o atleta completou 22 anos nesse sábado (18), mesmo dia em que seu nome constou na lista.

Yuri, ex-Inter, deve se apresentar nesta segunda-feira em Tânger, no país africano. Ele participará de ao menos cinco treinos sob o comando do técnico interino Ramon Menezes, que também chamou o zagueiro Bremer para substituir Marquinhos.

Torcedores invadem o centro de treinamento do Corinthians