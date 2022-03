Acontece Torneio de Robótica do Sesi-RS ocorre nesta quarta e quinta, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para 2022, o torneio de robótica reunirá 32 equipes de 13 cidades gaúchas, somando 194 alunos participantes. (Foto: Divulgação/ Pixabay)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vai começar mais uma edição do Torneio de Robótica FIRST LEGO League Challenge, promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS). Novamente on-line, gratuito e com transmissão ao vivo pelo Youtube, o evento inicia nesta quarta (23) e encerra na quinta-feira (24). Além disso, a programação não ficará restrita à tecnologia: em paralelo, haverá o ciclo de debates Sesi-RS Educar para Conectar, voltado a gestores e educadores. As discussões vão abordar a importância da tecnologia nos processos de aprendizagem.

“A robótica integra a metodologia do Sesi. É uma forma de educar usando ferramentas atuais para solucionar problemas e ainda mostra a conexão e intimidade dos nossos alunos com essas novas tecnologias”, afirma o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo.

Para 2022, o torneio de robótica reunirá 32 equipes de 13 cidades gaúchas, somando 194 alunos participantes. São estudantes de nove a 16 anos, desafiados na busca de soluções para problemas do dia a dia por meio da robótica.

No segundo dia de evento, representantes das equipes estarão no estúdio do Sesi-RS, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre, e farão demonstrações ao vivo dos seus robôs.

Os temas do torneio são diferentes a cada temporada e, desta vez, o foco recai no desenvolvimento de projetos ligados ao transporte e à logística. Batizada de Cargo Connect, propõe aos jovens repensar um caminho a seguir e inventar o futuro do transporte. Seguindo regras feitas especificamente para cada temporada, eles constroem robôs baseados na tecnologia LEGO Mindstorm, que devem ser programados para cumprir uma série de missões.

Os times participantes precisam contar com entre dois e 10 integrantes – e podem estar associados a uma escola pública ou privada, clube, organização ou até mesmo ser apenas um grupo de amigos.

Inovação em debate

Dentro da programação dos debates do Sesi-RS Educar para Conectar, está prevista para quinta-feira, dia 24, uma roda de discussões sobre inovação nas cidades, no âmbito do Pacto Alegre. O Sesi-RS é um dos parceiros dos projetos que visam desenvolver a cultura da inovação e do empreendedorismo entre os estudantes da rede municipal. Inclusive, duas equipes que participam do torneio são formadas por alunos de escolas municipais da Capital.

Entre os convidados para os painéis do Sesi-RS Educar para Conectar, estão nomes como Priscila Boy, Leandro Holanda e Tatiane Aparecida Martins do Rosário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece