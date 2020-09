Mundo Torre Eiffel em Paris é evacuada após ameaça de bomba

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

De acordo com um porta-voz da companhia responsável pelo monumento, o isolamento da área e a retirada dos visitantes foi realizada por precaução Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A torre Eiffel, monumento mais famoso de Paris, capital francesa, foi evacuada nesta quarta-feira (23) após a polícia receber uma denúncia anônima que alertava sobre uma bomba no local.

De acordo com um porta-voz da companhia responsável pelo monumento, o isolamento da área e a retirada dos visitantes foi realizada por precaução, mas ainda não há maiores detalhes sobre o procedimento. Polícia francesa confirmou que a região foi isolada e que está realizando buscas no local.

A imprensa francesa diz que a polícia recebeu uma ligação por volta das 7h, horário de Brasília. O ponto turístico já havia sido evacuado em 2018, quando todos os turistas foram retirados do local após uma ameaça similar que, após apuração, constatou-se falsa.

Em 2017, um pacote suspeito foi deixado no local, fato que gerou alerta. Após inspeção, o local também foi considerado seguro. Em 2010 também houve ameaças de bomba que não se concretizaram.

Depois de meses fechadas em razão da pandemia do novo coronavírus, a torre Eiffel foi reaberta no fim de junho, de acordo com o plano de flexibilização do isolamento elaborado pelo governo francês.

