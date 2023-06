Esporte Tottenham e PSG negociam a contratação do atacante brasileiro Pepê, ex-Grêmio

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pepê tem mais quatro anos de contrato com o Porto Foto: Divulgação/Porto Pepê tem mais quatro anos de contrato com o Porto. (Foto: Divulgação/Porto) Foto: Divulgação/Porto

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Destaque do Futebol Clube do Porto, de Portugal, o brasileiro Pepê, entrou na mira do Tottenham, da Inglaterra e do PSG, campeão francês, para a próxima temporada. O atacante ex-Grêmio chegou a ter uma proposta dos ingleses rejeitada pelos Dragões, como é conhecido o Porto, e sua permanência na equipe lusitana virou uma incógnita. As informações são do jornal ‘A Bola’.

O Tottenham apresentou uma oferta pelo brasileiro, mas foi considerada abaixo do pedido pelos lusitanos. Por outro lado, o Paris Saint Germain, clube de Neymar e Mbappé, demonstrou interesse em contar com o atacante e fez uma sondagem ao Porto, mas sequer enviou uma oferta oficial.

Pepê tem mais quatro anos de contrato com o Porto. Os portugueses pretendem liberá-lo para outro clube apenas pelo valor da multa rescisória que atualmente gira na casa dos 75 milhões de euros (R$ 395 milhões na cotação atual).

Grêmio na espera

A possível venda de Pepê poderá render ao tricolor gaúcho um valor na casa dos 10 milhões de euros, caso a negociação seja fechada pelo valor da cláusula de rescisão do jogador.

O Grêmio anunciou a venda do atleta em 18 de fevereiro de 2021. Pela negociação, o tricolor recebeu 15 milhões de euros e, por ser o clube formador, tem direito a 12,5% em uma futura negociação. Oriundo do Foz do Iguaçu no período final de categorias de base, Pepê estreou nos profissionais do Grêmio em 2018. Com a camisa do Grêmio, realizou 157 jogos e fez 37 gols. Neste período, conquistou três estaduais.

A temporada de Pepê

Pepê, de 26 anos, encerrou sua segunda temporada com a camisa do Porto. Ele disputou 55 partidas com a camisa dos Dragões em 2022/23, marcando cinco gols e dando 10 assistências.

Ponta de origem, Pepê surgiu muito promissor desde os seus primeiros passos como profissional com a camisa do Grêmio, seguindo o caminho de sucesso dos pontas que despontaram recentemente pelo clube gaúcho, como foram os casos de Pedro Rocha, Everton Cebolinha e Ferreirinha.

Pepê caminha para sua terceira temporada atuando no futebol europeu pelo Porto. Em 2022/23, o atacante de 26 anos revelou uma outra “faceta” de seu jogo, sendo deslocado para atuar como lateral-direito, função com a qual acabou se adaptando no esquema utilizado pelo treinador Sérgio Conceição no clube lusitano.

O agora lateral vinha sendo cogitado, inclusive, para ser convocado à Seleção Brasileira no processo de renovação para a Copa do Mundo de 2026.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/tottenham-e-psg-negociam-a-contratacao-do-atacante-brasileiro-pepe-ex-gremio/

Tottenham e PSG negociam a contratação do atacante brasileiro Pepê, ex-Grêmio

2023-06-19