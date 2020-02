Acontece Tradicional thai de Porto Alegre encanta o público há trinta anos

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

O cardápio do Koh Pee Pee é uma amostra fiel dos principais pratos da Tailândia, oferecendo mais de 40 variedades entre entradas, saladas, sopas, pratos principais, chás, drinks e sobremesas. Foto: Divulgação Koh Pee Pee Foto: Divulgação Koh Pee Pee

Em três décadas, o Koh Pee Pee Thai Restaurant virou referência pela autenticidade da gastronomia thai e pela magia de sua atmosfera tailandesa. Mais do que um restaurante, o local é um convite a uma autêntica experiência ao aromático e enigmático país asiático. A casa, localizada em Porto Alegre, consagrou-se como um dos melhores restaurantes da cidade e se tornou até ponto turístico da capital gaúcha aos amantes dos sabores exóticos, dos aromas perfumados e das belezas da cultura tailandesa, indicado por guias de viagens, blogs e publicações especializadas.

A restaurante com capacidade para receber 120 pessoas tem o nome inspirado em uma das mais belas ilhas da Tailândia, a ilha Koh Pee Pee, no Oceano Indico. O cardápio é uma amostra fiel dos principais pratos da Tailândia, oferecendo mais de 40 variedades entre entradas, saladas, sopas, pratos principais, chás, drinks e sobremesas. A seleção de vinhos e espumantes está sempre oferecendo o que há de melhor aos seus clientes e há uma adega no andar superior do restaurante àqueles que querem escolher entre as opções existentes. Além disso, seguindo a tradição típica da Tailândia, há três cozinhas abertas no restaurante, onde os clientes podem apreciar o preparo dos pratos.

Surpreendendo sempre os amantes da culinária thai, Menus Sazonais são criados com ingredientes e inspirações adaptados a cada temporada com o intuito de oferecer novas opções aos frequentadores. Além dos pratos clássicos, como a entrada Poh Pia (Rolinho primavera thai style com camarão, porco e legumes) e o prato Khao Pad Goong Subparrod (Arroz frito servido no abacaxi com camarão, passas de uva, abacaxi e castanhas de caju), o Pad Prik Neua (filé com alho, cebola, pimenta, folhas de limão e coentro acompanhado do arroz thai jasmim), as criações dos Menus Sazonais que têm melhor aceitação do público, entram para o cardápio, como o prato vegano Liang Jay (aspargos, ervilha torta, tofu defumado, broto de feijão, alho poró, brócolis, broto de bambu, cenoura, berinjela e abóbora verde ao molho de curry amarelo com leite de coco tailandês acompanhado de chips de inhame.

Entre os destaques de Menus Sazonais que encetaram os clientes, algumas delícias como os drinks Sawarot (Rum, suco de maracujá, açúcar de palmeira, limão siciliano, licor de Amaretto servido com pau de canela) e Thai Taeg Mo (Rum, polpa de melancia, gengibre, manjericão doce e limão Taiti. Servido com lasca de melancia), a entrada Kung Hom Pa (camarão envolto em massa crocante, recheado com castanhas, porco e gengibre), a sobremesa Maya Bay (Lâmina de chocolate rubi, mousse de lichia e gelatina de espumante cobertos por pétalas de mini rosas comestíveis e ganache de chocolate), entre outras opções.

A seleção de ingredientes, a arquitetura a decoração e os elementos culturais originários da Tailândia são alguns ingredientes que fazem do Koh Pee Pee um dos mais aclamados restaurantes tailandeses do Brasil. Ele é reconhecido pela qualidade e fidelidade de sua culinária, o que rendeu diversos prêmios e certificados de excelência, como The Pride Of Thailand, do National Food Institute, principal entidade do setor gastronômico da Tailândia.

Esta certificação reconhece o Koh Pee Pee como fiel representante da autêntica culinária tailandesa. Além disso, possui também o selo Thai Select, concebido pelo governo tailandês.

Funcionamento: Segunda a quinta das 19h às 23h30min, sexta e sábado das 19h à 0h.

Endereço: Rua Schiller, 83 – Moinhos de Vento – Tel.: (51) 3333.5150

Média de valores: R$ 160,00 por pessoa

Visite o site: www.kohpeepee.com.br

