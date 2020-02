Acontece Complexo Cidade dos Anjos entra na última fase de obras em 2020

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Projeto iniciado em 2017 na Restinga Velha, deverá receber este ano salas para oficinas, cafeteria e lojas para artesanato Foto: Maria Teresa Foto: Maria Teresa

Inaugurado em dezembro de 2017, o Complexo Cidade dos Anjos (Estrada Edgar Pires de Castro, 5580, Restinga Velha, Porto Alegre), administrado pelo Centro Social Pe. Pedro Leonardi, planeja finalizar o projeto em 2020. Depois de construir três Casa Lar, restaurar a Capela São Pedro, com mais de 70 anos, erguer a Capela dos Santos, o local deverá receber até dezembro deste ano salas para oficinas, salão de eventos, uma Casa Paroquial, uma cafeteria e seis lojas para comercialização de artesanato local.

“Entramos num importante momento das obras do Complexo Cidade dos Anjos: a construção das lojas comerciais que irão gerar emprego local e vender o que é produzido e feito pela comunidade local”, afirma Claudionir Ceron, diretor do Centro Social Pe. Pedro Leonardi. Além de lojas, será erguido no local o Café com Fé, uma cafeteria para atender os turistas que visitarem a Zona Rural de Porto Alegre, além de moradores locais.

No último dia 15 de dezembro de 2019, foi entregue a terceira Casa Lar, que abriga crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Chamará Casa Lar Vó Iole, esta unidade se juntou às outras duas já existentes: Casa Lar Vó Anita (1) e Casa Lar Vó Emília (2). De acordo com a prestação de contas, o total desta obra foi de R$ 657.500,00, sendo R$ 363.315,00 oriundos de doações. Com 250 m², a casa possui um sistema moderno de energia solar instalado nas moradias para economia de luz.

A instituição está com uma campanha para arrecadar materiais de construção e aceita ajuda financeira para conclusão da obra. Informações pelo telefone (51) 3015-9966 ou 3250-6617 ou pelo e-mail: contato@aparecidatinga.com.br

Histórico

2017 – Início do Projeto

Infraetrutura

Construção do Campo de Futebol

Construção Casa Lar Vó Anita

Horta Orgânica

2018 – Restauração Capela São Pedro

Capela dos Santos

Construção Casa Lar Vó Emília

Paineis Fotovoltaicos

2019 – Construção de Muros

Construção dos Sanitários

Construção Casa Lar Vó Iole

Fonte São Francisco

Cercamento Casas Lar

2020 – Salas de Oficinas

Salão de Eventos

Início das Lojas Comerciais

Conclusão da Casa Paroquial

