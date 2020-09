Polícia Traficante é preso após fuga de quase 90 km e 50 kg de maconha são apreendidos em São Lourenço do Sul

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

A droga seria suficiente para confeccionar 100 mil unidades para venda e vale R$ 50 mil. Foto: Divulgação/PRF A droga seria suficiente para confeccionar 100 mil unidades para venda e vale R$ 50 mil. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a BM (Brigada Militar) apreenderam cerca de 50 kg de maconha e prenderam um traficante na madrugada deste domingo (27), em São Lourenço do Sul.

Após fuga por quase 90 km, os policiais prenderam um traficante e apreenderam a droga. Durante a fuga o criminoso ainda avançou uma praça de pedágio, quebrando a cancela

A ação teve início quando policiais rodoviários federais sinalizaram, na BR 116, em Camaquã, para que o condutor de um veículo Argo, com placas de Belo Horizonte, parasse. O motorista desobedeceu a ordem e fugiu em velocidade pela rodovia. Os agentes iniciaram o acompanhamento tático, que se prolongou por quase 90 km quando o carro foi interceptado com o apoio da Brigada Militar, já em São Lourenço do Sul.

O motorista, de 38 anos, morador de Rio Grande e com antecedentes por tráfico de drogas e porte de arma de fogo, disse aos policiais que foi de ônibus pela manhã à Capital, onde pegou a droga e o veículo, que era alugado. Ele pretendia comercializar a droga em Rio Grande.

A droga seria suficiente para confeccionar 100 mil unidades para venda e vale R$ 50 mil. O homem foi preso e encaminhado à área judiciária.

