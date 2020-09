Bem-Estar Primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump acontece na próxima terça

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Biden e Trump participam de debate na cidade de Cleveland, em Ohio. Foto: Reprodução Biden e Trump participam de debate na cidade de Cleveland, em Ohio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O atual presidente dos Estados Unidos e candidato a reeleição Donald Trump e seu principal opositor, Joe Biden, participam, na próxima terça-feira (29), do primeiro debate. Eles representam os dois grandes partidos do país à Casa Branca para as eleições marcadas para 3 de novembro.

O debate será transmitido pela CNN Brasil, anunciou a emissora, que também transmitirá pelo site e YouTube. Realizado na cidade de Cleveland, em Ohio, o debate começa às 22h00, no horário de Brasília.

O encontro será moderado por Chris Wallace, da Fox News, e será realizado na Universidade Case Western Reserve, na cidade de Cleveland, em Ohio.

Segundo o Comitê de Debates Presidenciais, Wallace selecionou os seguintes tópicos para o encontro: histórico de Trump e Biden, Suprema Corte, Covid-19, economia, violência nas cidades e integridade das eleições.

Cada segmento vai durar cerca de 15 minutos, e os candidatos terão 2 minutos para responder após o moderador abrir cada quadro com uma pergunta. Wallace usará o restante do tempo para facilitar discussões mais profundas sobre o tema, informou o comitê.

Empresário e apresentador de televisão, Donald Trump é presidente dos Estados Unidos desde janeiro de 2017. Ele é candidato à reeleição pelo Partido Republicano ao lado do atual vice-presidente, Mike Pence.

Senador durante 36 anos, Joe Biden foi vice-presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2016, durante a gestão de Barack Obama. Ele é o candidato do Partido Democrata e tem a senadora Kamala Harris como candidata a vice-presidente.

