Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

A droga seria levada para Arroio do Sal Foto: PRF/Divulgação A droga seria levada para Arroio do Sal. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na madrugada desta -feira (07), um traficante que transportava 200 quilos de maconha na BR-101, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

O homem dirigia um Uno emplacado em Santa Catarina. O veículo foi abordado pelos policiais durante uma operação de combate à criminalidade na rodovia.

Os agentes constataram que, no porta-malas do carro, havia diversos pacotes enrolados com fita adesiva. Quando questionado a respeito do que era aquele material, o motorista admitiu que se tratava de maconha.

O traficante disse que levaria a droga para Arroio do Sal. O criminoso, de 45 anos, é natural de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Ele já tinha antecedentes criminais.

