Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Foto: PRF/Divulgação

Um traficante foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) transportando 30 quilos de maconha em um veículo Fiat Uno, na terça-feira (16), na BR-290 (Freeway). A prisão ocorreu após os PRFs avistarem o carro, com placas de Alvorada, parado no acostamento com o pneu furado.

Ao pararem para auxiliar o motorista, sentiram um forte cheiro de maconha e encontraram aproximadamente 30 quilos da droga no porta-malas.

O homem, de 37 anos, de Santo Antônio da Patrulha, que já havia sido preso há seis meses por tráfico de drogas, foi preso e encaminhado à área judiciária local. Ele disse que comprou a droga em Porto Alegre para revendê-la na sua cidade natal. O carro e a maconha foram aprendidos.

