Porto Alegre Trânsito em trecho da avenida Cristóvão Colombo será liberado nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Obras ocorreram em 824 metros de pista Foto: Anthony Scariot/SMSUrb/PMPA Foto: Anthony Scariot/SMSUrb/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (29), será entregue o serviço de recuperação estrutural em trecho da avenida Cristóvão Colombo, entre as ruas Barros Cassal e Ramiro Barcelos, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Nesta primeira etapa, iniciada em junho do ano passado, as obras aconteceram em 824 metros de pista simples. O trânsito será liberado a partir das 9h.

A segunda parte dos trabalhos, entre a Ramiro Barcelos e a avenida Benjamin Constant, inclui pista dupla e possui 1.553 metros de extensão, com previsão de finalização para março de 2025. Em função das obras, o trecho tem bloqueio de meia pista.

Na recuperação estrutural, as vias recebem intervenções como a remoção do asfalto antigo (fresagem) e recuperação da base em alguns trechos pontuais da pista antes da aplicação do asfalto novo.

Os serviços são coordenados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e foram realizados com recursos de um financiamento de R$ 60 milhões, obtido junto ao Banco do Brasil para melhorias em 17 vias de Porto Alegre.

Transporte

Com a liberação do trecho, as linhas 610.2; 620; 637.2; e 671, no sentido Centro/Bairro, e a linha T5, sentido Sul/Norte, retornam ao itinerário anterior ao começo da obra. A via foi concretada e preparada para a circulação dos ônibus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/transito-em-trecho-da-avenida-cristovao-colombo-sera-liberado-nesta-sexta-feira-em-porto-alegre/

Trânsito em trecho da avenida Cristóvão Colombo será liberado nesta sexta-feira em Porto Alegre

2024-11-28