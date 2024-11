Porto Alegre Programação no Mercado Público de Porto Alegre comemora o Dia Nacional do Samba

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

O Programa Centro Mais e demais parceiros promovem happy hours no Mercado Público Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Nos dias 2 e 4 de dezembro, em alusão ao Dia Nacional do Samba e ao Dia Municipal do Samba Rock, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Programa Centro Mais e demais parceiros promovem happy hours no Mercado Público de Porto Alegre.

Na segunda-feira (02), às 18h, ocorre a abertura com a exposição Corredor do Samba de Porto Alegre: o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha. A exposição é uma realização do Instituto de Cultura da PUCRS, que disponibilizou imagens da Revista do Globo do acervo fotográfico salvaguardado no Delfos – Espaço de Documentação e Memória Cultural da universidade.

A curadoria e expografia é da professora Dra. Sátira Machado, da Universidade Federal do Pampa, com a parceria de Michel Couto do Hub Formô e da carnavalesca Helena Fernandes.

Na sequência, ocorrem os shows de Mario Terra e Negras em Canto e Grupo Puro Samba cantam “Raízes”. Na quarta-feira (04), às 19h, o happy hours ficará por conta do Grupo Pau Brasil e convidados.

