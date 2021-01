Porto Alegre Trânsito tem alterações na região da Sertório e Assis Brasil

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa alterações na região da avenida Sertório e da avenida Assis Brasil a partir de quinta-feira (28). Em razão da contrapartida do BIG da Sertório para melhorar o acesso e o fluxo de veículos, três ruas passarão a ter sentido único.

Serão instaladas sinalização vertical e horizontal e mudanças semafóricas até quinta-feira, quando entra em operação a alteração dos sentidos. Agentes da EPTC irão monitorar a circulação no local e orientar os motoristas para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, no perfil do Twitter da empresa.

Confira as mudanças:

– Rua Serafim de Alencastro chegará na rua Dona Alzira em sentido único. Atualmente este trecho tem sentido duplo;

– No trecho entre a rua Serafim de Alencastro e a avenida Assis Brasil, a rua Dona Alzira terá sentido único;

– Rua Zeferino Dias, no trecho entre a rua Sylvio Sanson e a avenida Assis Brasil, também passará a ter sentido único para melhorar o laço de quadra.

