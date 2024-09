Porto Alegre Trânsito tem bloqueio parcial em trecho da rua Quintino Bocaiúva até sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Segundo a EPTC, a interrupção deve durar três dias e ocorre em razão de um conserto de rede pluvial, programado pelo Dmae Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA (Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que há um bloqueio parcial de trânsito, a partir desta quarta-feira (04) até sexta-feira (06), na rua Quintino Bocaiúva, no trecho entre as vias Eudoro Berlink e Tenente Coronel Fabrício Pillar, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

A interrupção deve durar três dias e ocorre em razão de um conserto de rede pluvial, programado pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

Inicialmente, havia a previsão de bloqueio total na área, mas foi possível dar início ao serviço apenas com o fechamento parcial da via. Agentes da EPTC monitoram e orientam o trânsito no local.

2024-09-04