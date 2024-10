Porto Alegre Transporte público tem alterações na Zona Norte de Porto Alegre

28 de outubro de 2024

O objetivo é atender a demanda de passageiros do bairro Santa Rosa de Lima.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) anunciou mudanças no transporte público na Zona Norte de Porto Alegre, a partir desta segunda-feira (28), com o objetivo de atender a demanda de passageiros do bairro Santa Rosa de Lima.

A linha 727 – Agostinho/Sertório passou a ter quatro novos pontos de parada, em ambos os sentidos, no Beco do Paulino, na rua Lygia Pratini de Moraes, na rua São Luiz Gonzaga e na rua dos Maias, em atendimento à comunidade do Loteamento do Bosque e arredores.

A operação, com 48 viagens, sendo 24 por sentido, tem o primeiro horário no Terminal Bairro da rua Ovídio Chaves às 6h05min, e o último, às 18h43min. No Terminal Centro da Praça Parobé, o primeiro horário ocorre às 7h, com última viagem às 19h40min em direção ao bairro.

Além dessa linha, a 621 – Nova Gleba/Santa Rosa teve ajuste na tabela que resulta em 103 viagens, sendo 51 no sentido bairro-Centro e 52 no Centro-bairro. O primeiro horário no Terminal Bairro da rua Ovídio Chaves tem partida às 4h50min, e o último, às 22h48min. No Terminal Centro da Praça Rui Barbosa (Centro Popular de Compras), o primeiro horário é às 5h30min, com última saída às 23h33min em direção ao bairro.

