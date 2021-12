Geral Trava de montanha-russa se solta com brinquedo em movimento

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Vídeo foi compartilhado nas redes sociais; apesar do susto, ninguém ficou ferido. (Foto: Reprodução)

A trava de segurança da montanha-russa do Hopi Hari, a “Montezum”, soltou na mão de um visitante durante a subida do brinquedo na tarde do último sábado. Um vídeo que viralizou nas redes sociais registrou o momento em que o homem segura a peça enquanto o carrinho já estava parado.

Ele e os demais presentes fizeram um sinal de “X” com os braços acima da cabeça pedindo pela interrupção da atração – protocolo utilizado quando por alguma razão, um visitante solicita a parada do brinquedo – que estava no início do seu percurso quando o problema foi identificado, segundo informou o parque.

Em nota, publicada nas redes sociais, o Hopi Hari disse ainda que além da trava, a montanha-russa também conta com o cinto de segurança. “Na Montezum, além da trava, há o cinto de segurança e os assentos possuem geometria e divisória lateral para auxiliar na contenção do visitante em sua posição. O parque também investe para monitorar o andamento do ciclo, mesmo após a saída da estação, garantindo assim o atendimento rápido em casos de parada técnica.”

A parada técnica ocorreu às 17h40min com o desembarque de todos os visitantes que estavam nos carrinhos. Apesar do susto ninguém ficou ferido e o brinquedo passou por uma inspeção, que, segundo o parque, só voltou a funcionar no dia seguinte.

Sobre a peça que o visitante segura no vídeo, a empresa destacou que “utiliza peças originais, segue os manuais e orientações do fabricante da atração e dividirá com ele essa ocorrência, em busca de melhorias no processo. Sendo assim, o Parque reitera seu compromisso de agir com transparência e responsabilidade e levar a melhor experiência ao seu público”, completou na nota.

Leia abaixo, na íntegra, a nota divulgada pelo Hopi Hari:

“A despeito da parada técnica ocorrida no sábado, 11 de dezembro, na montanha-russa (Montezum), o Parque Temático Hopi Hari informa que, logo após o início do ciclo, ainda no princípio da primeira subida da atração, o visitante sinalizou a necessidade de parada, fazendo o sinal de ‘X’ com os braços acima da cabeça (protocolo utilizado em todas as atrações do parque, quando um visitante, por alguma razão solicita a parada do brinquedo), imediatamente, a equipe responsável pela operação suspendeu o ciclo, e iniciou a análise da ocorrência. O protocolo – em caso de parada técnica – foi iniciado, até que todos os visitantes fossem desembarcados e os assentos dos dois carros inspecionados, por conta disso, como a parada ocorreu por volta das 17h40, a atração não foi reaberta neste dia, voltando a operar normalmente no dia seguinte. O Hopi Hari ressalta que mantém as inspeções diárias na atração – antes da liberação aos visitantes – e, durante toda a operação, os atendentes realizam a dupla checagem das travas e cintos de segurança, antes da liberação do ciclo operacional. E, ainda, inspeções semanais, mensais, anuais e auditoria independente externa, que fazem parte do protocolo de manutenção preventiva das atrações do parque. Na Montezum, além da trava, há o cinto de segurança e os assentos possuem geometria e divisória lateral para auxiliar na contenção do visitante em sua posição. O parque também investe para monitorar o andamento do ciclo, mesmo após a saída da estação, garantindo assim o atendimento rápido em casos de parada técnica. Sobre a peça em questão, o Hopi Hari destaca que utiliza peças originais, segue os manuais e orientações do fabricante da atração e dividirá com ele essa ocorrência, em busca de melhorias no processo. Sendo assim, o Parque reitera seu compromisso de agir com transparência e responsabilidade e levar a melhor experiência ao seu público.” As informações são do jornal O Globo.

