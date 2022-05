Rio Grande do Sul Travessia entre Rio Grande e São José do Norte, no Sul do Estado, é suspensa devido ao aumento do vento

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

Balsa que faz o transporte de veículos no trecho não está realizando viagens nesta terça-feira Foto: Wikipedia/Divulgação (Foto: Wikipedia/Divulgação) Foto: Wikipedia/Divulgação

A travessia aquaviária de passageiros entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte, no Sul do Estado, está suspensa nesta terça-feira (17) devido ao aumento do vento.

O alerta para os impactos da tempestade subtropical Yakecan, que deve atingir o Estado entre terça-feira e quarta-feira (18), fez inclusive aulas na região serem suspensas.

As viagens ocorreram normalmente até as 10h. Mas, devido às condições climáticas, a empresa Transnorte optou pela suspensão das viagens. Cerca de 4 mil pessoas fazem a travessia diariamente. A empresa informou ainda que está monitorando a situação e pode retomar com as viagens se as condições do tempo melhorarem.

O porto do Rio Grande segue com as suas operações normalmente. O vento que, segundo a Defesa Civil da cidade, chegou a 64km/h ainda não modificou a praticabilidade das embarcações.

