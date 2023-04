Geral Trecho da avenida Severo Dullius é liberado para o tráfego em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Com um total de dois quilômetros de extensão, o prolongamento da via conta com investimento de R$ 85,47 milhões. (Foto: PMPA/Divulgação)

Foi liberado para o trânsito de veículos, nesta terça-feira (18), um trecho de 750 metros da avenida Severo Dullius entre as ruas Dona Alzira e Sérgio Dietrich, na Zona Norte de Porto Alegre. Com um total de dois quilômetros de extensão, o prolongamento da via desde a região do Aeroporto Salgado Filho até a avenida Sertório conta com investimento de R$ 85,47 milhões. Com a conclusão desta etapa, restará a readequação das pontes sobre o Arroio Areia e a sinalização para finalizar a obra.

O projeto e a implantação da iluminação pública serão executados pela IPSul por meio de parceria público-privada, gerando uma economia de R$ 3,9 milhões. “A ampliação é mais uma importante melhoria para a mobilidade urbana de Porto Alegre, que trará benefícios para o deslocamento de veículos e do transporte coletivo”, destaca o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores.

No mês passado, o prefeito Sebastião Melo vistoriou os serviços feitos no prolongamento da via. “Essa obra é essencial para o desenvolvimento da cidade e, principalmente, para a Zona Norte. Vai facilitar o fluxo de veículos e retirar mais de 30% do tráfego da Sertório, que é uma via esgotada. Nossos esforços continuam para entregar a Severo Dullius o mais rápido possível”, afirmou Sebastião Melo à época.

Duas pontes foram construídas nas extremidades da obra. Quando concluída, irá facilitar o acesso à BR-116 até a Sertório e à Assis Brasil.

Ponte provisória

Em outra frente, na última segunda-feira (17) foi liberada para o trânsito de pedestres a ponte provisória sobre o Arroio Mauá, que liga as ilhas da Pintada e Mauá. O trânsito de veículos foi interrompido no local.

Está em construção, desde janeiro deste ano, uma ponte de concreto armado unindo as ilhas, orçada em R$ 3 milhões. A obra é uma antiga demanda da comunidade, já que a travessia existente foi construída de forma irregular.

A nova ponte, executada pela JB Participações Societárias, tem prazo previsto para conclusão de 12 meses a contar da ordem de início. A ponte terá 52 metros de extensão e 9,6 metros de largura, com duas pistas de três metros de largura cada. Também serão construídos dois passeios laterais, de 1,7 metro, adaptados para cadeirantes com guarda-corpos metálicos com 1,3 metro de altura, seguindo normas técnicas vigentes.

A estrutura irá comportar veículos leves, além de caminhões de porte médio, ambulâncias, caminhão de bombeiros e veículos de transporte de gás. A fiscalização é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi). As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

