Porto Alegre Trecho de ciclovia do Arroio Dilúvio na Zona Leste de Porto Alegre é interditado após desmoronamento

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Prefeitura atribuiu o problema à chuva constante desta quarta-feira. (Foto: Divulgação/PMPA)

Parte do talude (encosta lateral) do Arroio Dilúvio desmoronou no início do início da noite desta quarta-feira (12) em um trecho da avenida Ipiranda próximo à rua São Luiz, Zona Leste de Porto Alegre, no sentido Centro-Bairro. O segmento da ciclovia que passa pelo local foi parcialmente destruído, motivando a interdição pela prefeitura.

De acordo com a administração municipal, o problema foi causado pela chuva itensa que caía sobre a capital gaúcha ao longo do dia. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) isolou a área e reforçou a sinalização, a fim de evitar acidentes.

“Já contatamos a empresa que está fazendo a reconstrução de outra parte [próxima à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul]”, explicou o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss. “Nesta quinta-feira será realizada uma vistoria para definir como será o serviço e quais os prazos. A obra de reconstrução terá início nos próximos dias, se a condição climática for favorável”.

(Marcello Campos)

