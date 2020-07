Magazine Trechos inéditos de diário de Michael Jackson mostram obsessão por imortalidade e últimos dias sombrios

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Diário revela a preocupação do músico com uma possível tentativa de assassinato contra ele por parte de pessoas próximas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Trechos inéditos de um diário pertencente ao músico Michael Jackson (1958-2009) mostram a obsessão do músico por imortalidade e registram os dias sombrios que antecederam a morte do artista. O jornal Daily Mirror publicou algumas das passagens presentes no diário e apresentadas no livro ‘Bad: An Unprecedented Investigation into de Michael Jackson Cover-Up’, do jornalista Dylan Howard e com lançamento previsto para as próximas semanas.

Os trechos divulgados pelo jornal mostram a preocupação de Jackson em relação ao seu legado e como seria lembrado após sua morte. A intenção dele era ser imortalizado como ídolos pessoais como Charlie Chaplin e Walt Disney. Ele também expressa seu objetivo em se tornar “o primeiro artista multi-bilionário do mundo” e seu empenho para conseguir mais de US$ 20 milhões por semana.

“Se eu não concentrar no cinema, não vou conseguir me tornar imortal”, cogita o músico ao refletir sobre seus planos. Depois, em um trecho mais sombrio, ele expõe suas suspeitas de que alguém estaria querendo assassiná-lo: “Eu temo que alguém esteja tentando me matar. Há pessoas más por todos os lados. Elas querem me destruir e tomar controle das minhas empresas. O sistema quer me destruir pelo meu catálogo… Eu não irei vendê-lo”.

O livro de Dylan Howard ainda conta como Jackson tinha a intenção de buscar parcerias com grandes marcas da indústria do entretenimento e da moda para conseguir ampliar seus ganhos financeiros. O aumento de sua fortuna também envolvia planos de investir em remakes de clássicos como ‘20 mil Léguas Submarinas’ (1954) e ‘Simbad e a Princesa’ (1958).

Michael Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009, na casa dele no bairro de Holmby Hills, na cidade de Los Angeles, vítima de uma overdose acidental de medicamentos controlados. Ele deixou três filhos: Paris Jackson, Prince Michael Jackson II, Prince Michael Jackson I. Ao longo dos últimos anos voltaram à tona as acusações contra o músico de abuso sexual de menores, alegações negadas por ele durante toda a vida.

