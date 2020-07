Magazine Donald Trump chamou Madonna de feia e gorda após ser rejeitado por ela, revela sobrinha do presidente americano

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Madonna não respondeu às alegações presentes no livro até o momento. (Foto: Reprodução)

A cantora Madonna foi chamada de feia e gorda pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após ela o rejeitar em um encontro dos dois há alguns anos. A informação consta no livro ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’ (‘Demais e Nunca o Suficiente: Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo’, em tradução livre), obra ainda inédita de autoria de Mary L. Trump, sobrinha do atual residente da Casa Branca, noticia o jornal Daily Star.

“Ele tinha em mente uma coleção de mulheres com quem esperava sair, mas que depois que o recusavam elas se tornavam as piores, mais feias e mais gordas que ele já tinha conhecido”, conta a sobrinha de Trump.

“Os maiores foras que ele levou foram da Madonna, que mastigou um chiclete de forma que ele achava ‘não atraente’, e a Katarina Witt, uma esquiadora olímpica alemã, dona de dois ouros olímpicos e quatro vezes campeão do mundo, que ele dizia ter ‘panturrilhas grandes demais’”.

Madonna não respondeu às alegações presentes no livro até o momento. Desde a candidatura de Trump à presidência a artista utiliza suas contas nas redes sociais para fazer oposição ao político. Em 2017, ela chegou a ser investigada pelas autoridades norte-americanas por dizer em um protesto em Washington que sonhava em explodir a Casa Branca.

“Sim, eu tenho pensando constantemente em explodir a Casa Branca, mas isso não vai mudar nada”, declarou a artista na época. O livro de Mary L. Trump tem lançamento previsto para o dia 14 de julho. No entanto, a imprensa norte-americana tem relatado um empenho crescente por parte de advogados da família Trump para impedir que a obra chegue ao público.

