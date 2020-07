Magazine Estrela de “Glee” fez post dizendo que “o amanhã não é uma certeza” dias antes de desaparecer

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Autoridades acreditam que Naya Rivera tenha morrido após afogamento por acidente. (Foto: Reprodução/Instagram)

Naya Rivera disse aos fãs que o “amanhã não é uma certeza” em um post nas redes sociais dias antes de desaparecer. A atriz de 33 anos está desaparecida e possivelmente morta, segundo policiais da Califórnia, após ela ter saído para um passeio de barco com seu filho de 4 anos no lago Piru.

Seis dias antes do incidente, a estrela da série “Glee” escreveu uma legenda positiva ao lado de uma selfie no Instagram: “não importa o ano, circunstância ou luta. Todos os dias que você estiver vivo, é uma bênção”.

“Aproveite ao máximo hoje e todos os dias. O amanhã não é uma certeza”, disse. A atriz permaneceu ativa nas redes sociais durante a última semana, compartilhando fotos dela tomando banho de sol no jardim e uma última foto postada, em que aparece beijando seu filho Josey. Na legenda, ela escreveu: “Apenas nós dois”.

Naya Rivera alugou um barco para passear pelo lago Piru com o filho, mas quando o barco não retornou, a equipe decidiu ir atrás deles e encontrou o barco com o filho a bordo sozinho.

De acordo com o TMZ, Josey disse aos policiais que sua mãe havia pulado na água, mas não voltou. Uma operação de busca foi iniciada, mas a atriz não foi encontrada. As autoridades americanas acreditam que ela tenha se afogado por acidente e possivelmente morta. A busca agora, seria pelo corpo da atriz.

Naya é mais conhecida por ter interpretado a líder de torcida Santana Lopez na série “Glee” entre 2009 e 2015. A estrela recebeu elogios da crítica por interpretar a vilã, além de ser elogiada pela trama de Santana de assumir a homossexualidade e viver um relacionamento com a colega de torcida Brittany (Heather Morris). Naya Rivera deu as boas-vindas ao filho Josey em setembro de 2015, pouco mais de um ano depois de se casar com o ator Ryan Dorsey. O casal se separou pela segunda vez em dezembro de 2017 e seu divórcio foi finalizado seis meses depois.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine