Expointer Três ovinos da raça Texel são os primeiros animais a chegar ao Parque de Exposições Assis Brasil

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Animais da Cabanha Oliveira saíram de Uruguaiana no sábado (19), às 22h, em direção a Esteio. Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com uma alegria imensa, o pecuarista Sérgio de Oliveira, da Cabanha Oliveira, de Uruguaiana, foi o primeiro a chegar ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, nesta segunda-feira (21), para participar da 46ª Expointer. Ele trouxe três ovinos da raça Texel – a cordeira Gauchinha, de sete meses; o Estrambólico, de um ano e oito meses; e um macho de um ano e dois meses, ainda sem nome. “Comemorei meu aniversário de 62 anos no domingo, na frente do Portão 8”, disse Oliveira, feliz. A feira inicia-se em 26 de agosto e vai até 3 de setembro. A entrada de pedestres e veículos visitantes ocorre das 8h às 20h30.

O pecuarista contou que saiu de Uruguaiana às 22h de sábado (19) para chegar ao Parque de Exposições Assis Brasil às 9h de domingo (20). “Os animais viajaram 11 horas, mas vinham sendo alimentados ao longo do trajeto. Eu trato meus bichos melhor do que os três filhos adultos”, brincou. “A alimentação deles é diferenciada e controlada por veterinários. A Gauchinha está sempre andando conosco, desde que a gente esteja de bota e bombacha. Se a gente está de tênis ela não anda junto. O Estrambólico tem esse nome porque faz muita anarquia. E o outro macho ainda não tem nome porque é normal.”

Conforme Oliveira, entre as 16 participações na Expointer, esta é a 12ª vez que são os primeiros a chegar ao parque. “Para este ano, temos uma boa expectativa de que os animais conquistem algum prêmio. De zero a dez, um sete”, acredita. Ele comentou que a Cabanha Oliveira, de 12 hectares, existe há 22 anos e possui 70 ovinos da raça Texel, todos reprodutores.

O titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes, afirmou que haverá, durante a feira, uma multiplicidade de atrações e salientou a qualidade genética dos animais. “Esperamos negócios de mais de R$ 7 bilhões, como ocorridos no ano passado, e mais de 800 mil visitantes”, destacou. “Hoje abrimos os portões para os gaúchos a cavalo ou a pé, que trabalham cotidianamente para construir a riqueza deste Estado ou grande parte dela. É a oportunidade da cidade se encontrar com o campo”, afirmou.

“Estamos a uma semana da abertura dos portões para o público e o Assis Brasil está praticamente pronto. Esperamos que o número de visitantes bata o recorde. A 46ª Expointer vai alegrar os gaúchos que vierem ao parque. Estamos esperando todos de braços abertos”, pontuou Feltes.

Para a subsecretária do parque, Elizabeth Cirne-Lima, esse é um momento de grande emoção. “É o momento da chegada das estrelas, da alma da feira, os animais da Expointer. A expectativa é grande”, falou.

Elizabeth explicou que, com parcerias, foram capazes de organizar a reestruturação do pavilhão de bovinos de corte e de ovinos. “Os ovinos e os bovinos de corte e de leite costumam chegar antes, porque têm uma adaptação um pouco mais longa. Eles estão chegando e encontrando um pavilhão todo reformado, lindo e arrumado para recebê-los. Estamos felizes com a chegada deles e com esse novo momento do parque, cheio de novidades para atender aos nossos expositores e visitantes.”

A subsecretária ressaltou, ainda, que quase metade do parque já está montada. “A gente costuma dizer que, na véspera da abertura dos portões para o público, o parque normalmente ainda não está concluído. Sempre achamos que não vai dar tempo de terminar tudo, mas, quando chega sábado de manhã cedo, o parque está pronto, todo montado e lindo.”

Entrada dos animais

Ao todo, são 4.275 animais (de argola e rústicos) inscritos para a feira. Os exemplares para julgamentos podem entrar até sexta-feira (25), das 8h às 22h. Todos passarão pela equipe do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi. Nos demais dias da feira, podem ingressar no parque os animais rústicos, de leilões e os que participam de provas ou apresentações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/tres-ovinos-da-raca-texel-sao-os-primeiros-animais-a-chegar-ao-parque-de-exposicoes-assis-brasil/

Três ovinos da raça Texel são os primeiros animais a chegar ao Parque de Exposições Assis Brasil

2023-08-21