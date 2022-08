Polícia Três paraguaios são presos em carreta com carga de dinamite e cocaína na BR-386, em Sarandi

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O motorista viajava na companhia de outros dois homens e apresentou a documentação da carga, aparentando uma viagem normal Foto: PRF/Divulgação O motorista viajava na companhia de outros dois homens e apresentou a documentação da carga, aparentando uma viagem normal.(Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três paraguaios que estavam em uma carreta com fundo falso carregado de cocaína e dinamite. A ação ocorreu por volta do meio-dia desta segunda-feira (08), na BR-386, em Sarandi.

Durante uma operação de combate ao crime, os Policiais Rodoviários Federais abordaram uma carreta Scania com placas paraguaias que estava carregada com 32 toneladas de milho. O motorista viajava na companhia de outros dois homens e apresentou a documentação da carga, aparentando uma viagem normal.

No entanto, no decorrer da fiscalização, os policiais encontraram dois tabletes de cocaína na cabine do caminhão. Na sequência, aprofundaram as buscas e encontraram um fundo falso no compartimento do motor.

Dentro dele havia dezenas de tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 31 quilos, além de 15 bananas de dinamite, pesando cerca de 21 quilos de explosivos. Além disso, havia diversas espoletas e 20 metros de cordel detonante, que são utilizados para acionar as dinamites.

Esse tipo de material geralmente é utilizado em ações criminosas para explodir agências bancárias, cofres ou carros-forte.

Os presos, de 52, 35 e 27 anos, foram encaminhados à área judiciária federal para registro da ocorrência. A carreta, a droga e os explosivos foram apreendidos. Estima-se que a apreensão resultou em um prejuízo financeiro superior a 4 milhões de reais aos criminosos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia