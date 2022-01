Na semana passada, a ministra da Agricultura visitou produtores rurais afetados pela estiagem no Estado. (Foto: Guilherme Martimon/Mapa)

Na semana passada, a ministra da Agricultura visitou produtores rurais afetados pela estiagem no Estado

Trezentos municípios decretaram situação de emergência em razão da estiagem no Rio Grande do Sul, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado na terça-feira (18). O número corresponde a 60% das 497 cidades gaúchas.

A falta de chuvas prejudica a agricultura e afeta o abastecimento de água nessas localidades. Na semana passada, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e integrantes da pasta visitaram produtores rurais afetados pela estiagem no Estado.

“Viemos ver de perto, conversar com os produtores e lideranças para realizar o levantamento in loco e levar para Brasília as informações necessárias que nos ajudarão a definir ações de curto, médio e longo prazo. É preciso pensarmos também na safra de inverno, saber sua viabilidade e avaliar a possibilidade de outras culturas mais seguras como alternativa”, declarou Tereza.