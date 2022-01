Política Bolsonaro diz que já tem substitutos para os ministros que deixarão o governo para disputar as eleições

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2022

"Não vai ser uma eleição difícil para o povo brasileiro", disse Bolsonaro sobre o pleito deste ano Foto: Clauber Cleber Caetano/PR

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, na terça-feira (18), que 12 ministros deixarão o governo para concorrer nas eleições deste ano e que já está “praticamente acertado” quem os substituirá. De acordo com o presidente, os ministros devem deixar os cargos até o fim de março.

“Cada ministro já fez um relatório do que foi feito nos últimos três anos. Nós vamos continuar trabalhando sem parar. No final de março, devemos ter 12 ministros que vão concorrer a cargos eletivos pelo Brasil e já está praticamente acertado quem os substituirá. E continuarão mantendo o mesmo ritmo”, declarou o presidente.

Ele revelou que alguns de seus ministros desejam concorrer ao mesmo cargo: os titulares das Comunicações, Fábio Faria, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Segundo Bolsonaro, ambos pretendem se candidatar ao Senado pelo Rio Grande do Norte.

“Os dois ministros querem o Senado, né? Vamos ver se chegam a um acordo. Se os dois disputarem, fica muito difícil. São dois quadros excepcionais do Rio Grande do Norte”, afirmou.

Ao comentar sobre o pleito deste ano, Bolsonaro disse: “Não vai ser uma eleição difícil para o povo brasileiro. Vocês vão poder comparar praticamente quatro anos do meu governo com 14 do PT. Lá atrás, marcado por promessas, ilusões e um governo com muita corrupção e sem perspectiva de futuro. E o nosso, nós temos mostrado o que tem sido feito ao longo desse tempo. Então, não acho que vai ser difícil a população escolher em outubro quem ela quer para comandar nosso País”.

