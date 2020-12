Porto Alegre TRI Social tem prazo de retirada prorrogado até dia 30

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Retirada do cartão nesse período ocorre somente no Ginásio Tesourinha Foto: Alex Rocha/PMPA Retirada do cartão nesse período ocorre somente no Ginásio Tesourinha. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O prazo para retirada do TRI Social, previsto para terminar nesta quarta-feira (23) foi prorrogado e poderá ser feita entre os dias 28 e 30. A retirada do cartão nesse período ocorrerá somente no Ginásio Tesourinha (avenida Erico Verissimo, s/n – Menino Deus).

O TRI Social permite que famílias em situação de vulnerabilidade social façam viagens no transporte coletivo da cidade, gratuitamente, até o término do crédito. Através deste site, é possível consultar informações como locais de retirada e quem tem direito ao cartão.

O benefício vai favorecer 51.519 mil famílias que se encontram na primeira faixa do Bolsa Família, cadastradas no CadÚnico, com renda de até R$ 89 e/ou os beneficiários do Cartão Social – auxílio criado pela prefeitura para famílias de baixa renda durante a pandemia do novo coronavírus e que integra o Plano Emergencial de Proteção Social – Covid-19. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156 da prefeitura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre