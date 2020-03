Porto Alegre O Terminal Triângulo, hospitais e postos de saúde recebem pulverização em Porto Alegre

30 de março de 2020

Empresa Unicontrol realizou pulverização no entorno da Unidade de Saúde Modelo. Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA

A pulverização de espaços públicos em Porto Alegre segue nesta terça-feira (31), a partir das 9h. A sanitização com as substâncias quaternário de amônia e biguanida deve seguir até o meio-dia e contempla, além do Terminal Triângulo, o entorno dos hospitais Conceição, Cristo Redentor e Moinhos de Vento, e do Postão do IAPI. A aplicação do produto desinfetante será feita por uma equipe de até três pessoas, e o serviço é mais uma doação da empresa Imunizadora Hoffmann, de Igrejinha. As medidas se unem às ações desenvolvidas pela prefeitura no combate ao coronavírus.

A empresa Unicontrol, de Canoas, também fez a desinfecção em frente às unidades de saúde como o Modelo, São Carlos e Primeiro de Maio, nesta segunda-feira, 30. A Unicontrol é outra doadora de serviços de sanitização e, desde o último sábado, 28, atua em dias alternados com um equipe de duas pessoas, porém, pelo prazo de até dois meses.

“A união de esforços de toda sociedade vai fazer com que a gente consiga achatar esta curva de infecção pelo novo coronavírus. Agradeço a todas as empresas e todo cidadão que têm buscado formas de ajudar Porto Alegre neste momento de crise”, destaca o prefeito Nelson Marchezan Júnior. Em consonância à fala do prefeito, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, também agradece pela solidariedade de todas as áreas: “As empresas que estão somando esforços às equipes do DMLU com equipamentos diferenciados para desinfetar espaços urbanos de Porto Alegre e estão dando um exemplo de cidadania e amor pela nossa cidade”.

Doação de serviços

Por meio de um termo de doação de serviços, assinado com a SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), a Unicontrol, a Desinservice e a Imunizadora Hoffmann iniciaram no sábado (28), a ajuda à Prefeitura de Porto Alegre no combate ao coronavírus. As ações, planejadas pela SMSUrb, seguem orientações da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) e vêm em reforço à limpeza diária que já é feita pelas equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), desde o dia 16 de março. No sábado, as três empresas cumpriram um cronograma que atendeu terminais e paradas de ônibus, rodoviária e entorno de hospitais públicos, utilizando materiais, veículos, equipamentos e mão de obra próprios.

A empresa Unicontrol seguirá realizando ações de desinfecção por até dois meses. Nesta semana, atuará nos dias 1º e 3 de abril, das 9h às 12h.

