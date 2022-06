Educação Tribos Jovens Empreendedores: projeto de capacitação para estudantes e educadores está com inscrições abertas

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Tribeiros em ação no SOS Pantanal. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com inscrições abertas até o dia 15 de julho, o projeto Tribos Jovens Empreendedores promoverá a realização do segundo semestre (2022) de capacitação on-line para educadores e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, do estado do Rio Grande do Sul, através do programa Educação Empreendedora. Autoconhecimento, empatia, propósito, empreendedorismo social, empoderamento e protagonismo jovem são alguns dos valores trabalhados na iniciativa da Rede Parceiros Voluntários, em parceria com o Sebrae-RS.

O objetivo do Tribos, criado pela ONG há 18 anos, é contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo dos jovens a partir da participação social, estimulando que assumam um papel ativo na identificação e resolução de questões presentes em suas comunidades. Desde o ano passado, o projeto propõe a construção de competências empreendedoras no período de três anos, planejado de modo que o desdobramento da metodologia seja progressivo e complementar, por meio de capacitações em assuntos como habilidades socioemocionais, liderança, tecnologias digitais e prática social.

Neste ano, as experiências têm foco na inovação, a fim de estimular ainda mais a criatividade dos participantes. Sob o conceito de Energia Empreendedora, serão desenvolvidos elementos como motivação e perseverança; identificação de oportunidades; valorização de ideias e mobilização de terceiros para a construção de um verdadeiro empreendedorismo social.

Dessa forma, foi realizada uma parceria com o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), para fortalecimento dos conteúdos que envolvem tecnologia, assim como a facilitação de professores especialistas na área. “A ideia é proporcionar uma experiência enriquecedora para educadores e alunos, a fim de realmente oportunizar que o Tribos contribua para o despertar de cada um desses jovens como protagonistas de suas comunidades”, conta Daniel Santoro, presidente do Conselho de Administração da Parceiros Voluntários.

Os estudantes que participaram do Tribos Jovens Empreendedores no ano passado já têm sua vaga garantida nos próximos dois anos do projeto. Eles receberão certificado especial indicando sua participação nessa ação, que tem chancela da UNESCO. As capacitações acontecerão pelo Google Meet, com carga horária de oito horas para os educadores e 16 horas para os estudantes.

De acordo com José Alfredo Nahas, superintendente da Parceiros Voluntários, os educadores terão contato com metodologias ágeis para envolver alunos em projetos sociais, além de práticas de empatia e a intensificação da rede de apoio entre professores de todo o país, através de uma vivência on-line divertida. E complementa: “A experiência desperta nesses jovens um processo de empoderamento, de reconhecimento do seu protagonismo enquanto agentes transformadores de suas comunidades e do mundo”.

Mais informações e inscrições:

Educadores – bit.ly/InscriçãoEducadoresTJE

Alunos – bit.ly/InscriçãoAlunosTJE

