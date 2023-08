Porto Alegre Tribunal Regional Eleitoral gaúcho anuncia nome de Cláudio Conceição para vaga de Alexandre Bobadra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

José Cláudio Freitas Conceição é filiado ao União Brasil. Foto: Ederson Nunes/CMPA José Cláudio Freitas Conceição é filiado ao União Brasil. (Foto: Ederson Nunes/CMPA) Foto: Ederson Nunes/CMPA

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) anunciou, nesta quarta-feira (23), o nome de José Cláudio Freitas Conceição como o mais novo vereador de Porto Alegre. Filiado ao União Brasil (PSL à época do último pleito municipal), ele somou 4.331 votos nas eleições de 2020. Ele assume a vaga de Alexandre Bobadra (PL), que foi cassado após a Justiça Eleitoral considerar procedente a acusação de abuso de poder econômico por parte do político.

Com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário – excluindo-se os 4.703 votos que haviam sido destinados a Alexandre Bobadra (PL) –, a Corte chegou à nova composição da Câmara Municipal. A Câmara de Vereadores já recebeu a notificação do TRE-RS. Bobadra ainda pretende recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O caso

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) que resultou na cassação foi proposta por três candidatos do PSL, partido ao qual Alexadre Bobadra era filiado em 2020, ao conquistar uma vaga de vereador na capital gaúcha. A Justiça Eleitoral considerou procedente a acusação de abuso de poder econômico.

Os autores argumentaram terem sido prejudicados no pleito de 2020, por causa da concentração de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinado à legenda, em prejuízo aos demais candidatos. Também apontavam uso indevido dos meios de comunicação, relativo a concentração do tempo de propaganda eleitoral na televisão.

Hoje com 44 anos, Bobadra é agente penitenciário e ex-presidente de sindicato da categoria. Conquistou seu primeiro mandato parlamentar ao receber 4.703 votos, desempenho que o deixou em 18º lugar na lista dos 36 parlamentares municipais escolhidos pelos porto-alegrenses em 2020.

Único eleito para vereador pelo PSL, em março do ano passado ele seguiu o movimento de migração partidária liderado pelo então presidente Jair Bolsonaro, que trocou a legenda pelo PL. O PSL (Partido Social Liberal) acabou extinto pouco tempo depois, ao se fundir com o DEM (Democratas) para formar o União Brasil.

