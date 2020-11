Política Tribunal Superior Eleitoral confirma eleições em Macapá nos dias 6 e 20 de dezembro

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

As eleições na capital do Amapá foram adiadas devido à insegurança causada pelo apagão que atingiu o Estado Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil As eleições na capital do Amapá foram adiadas devido à insegurança causada pelo apagão que atingiu o Estado. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmaram nesta quinta-feira (19), por unanimidade, a realização das eleições municipais em Macapá nos dias 6 e 20 de dezembro — primeiro e segundo turno, respectivamente.

As datas foram escolhidas ontem pelo TRE-AP (Tribunal Regional Eleitoral de Amapá) e dependiam de uma confirmação do TSE.

Na semana passada, o TSE adiou o pleito atendendo a um pedido do TRE-AP. Depois de consultar autoridades de inteligência, o tribunal informou ao TSE que não seria possível garantir a segurança dos eleitores no dia 15 de novembro, em decorrência das consequências da crise no fornecimento de energia.

As eleições na capital do Amapá foram adiadas devido à insegurança causada pelo apagão que atingiu o Estado – na terça-feira (17), um novo blecaute atingiu a região. O TRE marcou as novas datas, mas o segundo turno – previsto entre o Natal e o Ano Novo – gerou reclamações.

