Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Atleta da Sogipa estava acompanhada de Daniel Cargnin, medalhista de bronze na competição. (Foto: Divulgação/Sogipa)

Coroando mais um desempenho vitorioso em âmbito internacional, os judocas gaúchos Daniel Cargnin e Mayra Aguiar foram recepcionados na tarde deste sábado (15) com festa em Porto Alegre. Ele conquistou medalha de bronze no Mundial (disputado no Uzbequistão), enquanto ela obteve o ouro – pela terceira vez na competição.

Os atletas foram alvo de homenagem no Palácio Piratini, em cerimônia com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, da primeira-dama Sônia Vieira, do secretário ajunto Bruno Ortiz Porto (Esporte e Lazer) e do técnico da Seleção Brasileira de judô, Antonio Carlos “Kiko” de Oliveira Pereira.

Após o encontro, os dois judocas embarcaram novamente no mesmo caminhão de bombeiros em que haviam percorrido as ruas desde o Aeroporto Internacional Salgado Filho até o Centro Histórico. Para seguinte: a sede da Sociedade de Ginástica Porto Alegre (Sogipa, clube que representam), para mais uma confraternização festiva.

A recepção se deu em moldes semelhantes à realizada no dia 3 de agosto do ano passado, quando os mesmos dois judocas receberam homenagens da prefeitura de Porto Alegre e do governo do Estado por terem conquistado medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio (Japão).

Na ocasião, a dupla recebeu as chaves simbólicas da cidade, após percorrer diversas ruas e avenidas entre o Aeroporto Salgado Filho e o Paço Municipal, no Centro Histórico, o sobre um caminhão-viatura do Corpo de Bombeiros. O evento teve um significado adicional para Mayra Aguiar, que completava 30 anos de idade exatamente naquele dia.

Conquistas

A medalha de bronze foi trazida por Daniel Cargnin na categoria até 73 quilos. Já Mayra Aguiar conquistou o Mundial na faixa até 78 quilos, ingressando no seleto grupo de tricampeões mundiais brasileiros.

Nascida em Porto Alegre, ela foi prata no Mundial de 2010, bronze em 2011 e 2013 e, finalmente, ouro em 2014, 2017 e 2022. Nenhum atleta do País conquistou tantos títulos nesse esporte.

Com o feito, a judoca entra para uma lista seleta de brasileiros tricampeões mundiais nos mais diversos esportes. No futebol, somente Pelé foi campeão três vezes (1958, 1962 e 1970). Na Fórmula 1, o Brasil se consolidou como potência nas décadas de 1980 e 1990 com dois brasileiros tricampeões mundiais: Nelson Piquet (1981, 1983 e 1987) e Ayrton Senna (1988, 1990 e 1991).

Em outra modalidade de luta, o boxe, o brasileiro Éder Jofre, falecido recentemente, foi tricampeão mundial. Acelino Freitas, o Popó, conquistou o mundo quatro vezes. No vôlei masculino, a Seleção Brasileira foi tricampeã em sequência (2002, 2006 e 2010). Apenas um jogador esteve presente nas três conquistas: o ponteiro Dante Amaral.

Mais recentemente, o Brasil tem dominado o cenário do surfe mundial. Dentre os quatro brasileiros campeões, um se destaca: Gabriel Medina. Ele venceu em 2014, 2018 e 2021. Já o velejador Robert Scheidt não se contentou em ser tricampeão mundial – ele venceu o Mundial de iatismo 15 vezes e em três décadas diferentes (1990, 2000 e 2010).

Além de fazer parte de uma lista com Pelé e Senna, Mayra Aguiar já bateu outros recordes do esporte brasileiro. Ela é a única atleta feminina a ganhar três medalhas olímpicas em esportes individuais (bronze em 2012, 2016 e 2020) e a única judoca, em qualquer categoria, a realizar esse feito.

Ao conquistar o tricampeonato mundial de judô, no Uzbequistão, Mayra Aguiar ganhou cinco posições e reassumiu a liderança no ranking na categoria até 78 quilos. A medalha de ouro rendeu a ela 2 mil pontos e, agora com 5.220 pontos no total, deixou para trás a alemã Anna-Maria Wagner.

Rafaela Silva, bicampeã mundial no Uzbequistão, após dois anos de suspensão, ganhou seis posições e pulou para a terceira classificação no ranking na categoria até 57 quilos.

(Marcello Campos)

