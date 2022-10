Ciência Cápsula da SpaceX pousa no mar com quatro astronautas da Estação Espacial

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Equipe de astronautas retornou com segurança à Terra. (Foto: SpaceX)

A quarta equipe de astronautas de longa duração lançada pela SpaceX para a Estação Espacial Internacional (ISS) retornou com segurança à Terra nesta sexta-feira (14), caindo no Oceano Atlântico no litoral do Estado norte-americano da Flórida após quase seis meses de pesquisa a bordo do posto orbital.

A cápsula SpaceX Crew Dragon, apelidada de Freedom, transportando três astronautas norte-americanos da Nasa e uma colega de tripulação italiana, da Agência Espacial Europeia, caiu de paraquedas no mar, concluindo um voo autônomo de cinco horas da ISS para casa.

O pouso na água, sob céu claro, por volta das 16h55 no horário local (17h55 no horário de Brasília), foi transmitido ao vivo e online, em conjunto entre Nasa e SpaceX.

Um membro da tripulação da Freedom, que se acredita ser o astronauta da Nasa Kjell Lindgren, de 49 anos, transmitiu uma mensagem por rádio momentos depois que a cápsula assumiu a posição vertical e estável na água.

“SpaceX, da Freedom, obrigado por um passeio incrível até a órbita e um passeio incrível para casa. Estou feliz por estar de volta”, acrescentou o astronauta.

Completando a tripulação da Freedom, que começou sua permanência em órbita em 27 de abril, estavam os compatriotas norte-americanos Jessica Watkins, 34, e Bob Hines, 47, bem como a italiana Samantha Cristoferetti, 45, que era comandante de sua expedição à ISS. Watkins se tornou a primeira mulher afro-americana a participar de uma missão de longa duração da ISS.

Fotos de câmeras internas do compartimento da tripulação mostraram os astronautas afivelados em seus assentos, vestidos com trajes espaciais brancos e pretos com capacete.

