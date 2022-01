Esporte Tricampeão do mundo, Gabriel Medina abre mão do início do mundial de surfe para cuidar da saúde mental

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Gabriel Medina conquistou o tricampeonato do Circuito Mundial de Surfe. (Foto: Divulgação/WSL)b

Após conquistar o tricampeonato mundial de forma incontestável em 2021, em meio a um ano conturbado na vida pessoal, Gabriel Medina está fora pelo menos das duas primeiras etapas desta temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL), que começa neste sábado, em Pipeline, no Havaí, para tratar a saúde mental e uma lesão no quadril. Em suas redes sociais e em uma nota oficial, o surfista de Maresias anunciou que vem fazendo tratamento psicológico e ainda não sabe quando vai estar apto para voltar a competir.

Ele ressaltou que ao final da temporada passada estava “completamente esgotado”, que chegou “no limite” e que pretende se recuperar “mental e fisicamente”.

“2021 foi um ano incrível pra mim, conquistei meu maior sonho como surfista que era me tornar tricampeão mundial. Era uma parada intocável pra mim. No ano passado, vivi uma montanha russa de emoções dentro e fora da água, o que afetou muito minha saúde mental e física. Ao final da temporada, eu estava completamente esgotado. Cheguei no meu limite. Tomei minha vacina durante as férias e achei que ia conseguir me preparar a tempo para a primeira etapa da nova temporada, que começa em um dos meus picos favoritos no mundo, Pipe. Não foi o caso. Decidi que não viajarei para o Hawaii e vou tirar um tempo para que eu possa me recuperar mental e fisicamente. Estou com uma leve lesão no quadril que venho tratando desde o final do ano passado”, escreveu o surfista.

As duas primeiras etapas do Mundial serão disputadas no Havaí. A janela de Pipe será nos dias 29 de janeiro a 10 de fevereiro, enquanto a Sunset acontecerá de 11 a 23 do mês que vem.

O Mundial deste ano terá 10 etapas ao todo na temporada regular. Os cinco primeiro colocados se enfrentam nas finais, que estão marcadas para setembro, em Trestles, nos Estados Unidos.

Em 2021, Gabriel Medina conquistou o tricampeonato mundial de surfe após vencer Filipe Toledo. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o brasileiro teve a possibilidade de conquistar a medalha de bronze, mas acabou superado pelo australiano Owen Wright.

Somado ao corpo, tenho questões emocionais que estou precisando lidar. Venho de meses muito desgastantes. Reconhecer e admitir para mim mesmo que não estou bem vem sendo um processo muito difícil, e optar por tirar um tempo para me cuidar foi talvez a decisão mais difícil que já tomei em toda a minha vida. Me questionei muito nos últimos tempos se deveria tornar isso público ou manter de forma privada, mas é justo que todos vocês que sempre torceram por mim saibam do momento que estou enfrentando. A saúde mental é muito importante. Preciso estar 100% mentalmente para voltar a competir. Voltarei mais forte, amo vocês e obrigado por tudo”, escreveu Gabriel. As informações são dos sites GE e Lance.

