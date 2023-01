Polícia Trio uruguaio que furtou objetos de hóspedes de pousadas em Santa Catarina é preso no litoral gaúcho

Por Marcelo Warth | 18 de janeiro de 2023

O carro em que os criminosos estavam passou a ser monitorado após troca de informações entre a PRF gaúcha e a Polícia Civil catarinense Foto: PRF/Divulgação O carro em que os criminosos estavam passou a ser monitorado após troca de informações entre a PRF gaúcha e a Polícia Civil catarinense. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na BR-101, em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, três uruguaios que furtaram objetos de hóspedes de pousadas na praia de Ibiraquera, em Santa Catarina.

O Peugeot 10 em que o trio estava passou a ser monitorado após troca de informações entre a PRF gaúcha e a Polícia Civil catarinense sobre três furtos realizados em pousadas no Estado vizinho. Câmeras de segurança registraram os arrombamentos das janelas dos quartos das vítimas.

Ao avistarem o carro na tarde de terça-feira (17), os policiais rodoviários ordenaram a sua parada, mas o condutor não obedeceu. Após uma fuga por cerca de dois quilômetros, o motorista desceu do automóvel e adentrou em um matagal às margens da rodovia.

O criminoso, de 34 anos, foi preso em seguida pelos agentes. No veículo, ainda estavam duas mulheres, uma de 27 e outra de 30 anos. Nas bagagens dos ocupantes do carro, foram encontrados os objetos descritos nos registros de furto feitos pelos hóspedes lesados: quatro notebooks com seus acessórios, dois tablets, várias peças de roupas e outros pertences.

Ao consultarem a situação desses estrangeiros no Brasil, os policiais constataram que eles haviam entrado irregularmente no País. O condutor também não possuía carteira de habilitação.

