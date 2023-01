Porto Alegre Centro Histórico e dois bairros da Zona Leste de Porto Alegre têm falta de água nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Causado por obras em redes do Dmae, desabastecimento prossegue até a noite. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A realização de obras do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) causará falta de água no Centro Histórico de Porto Alegre ao longo desta quarta-feira (18). O mesmo acontecerá em dois bairros da Zona Leste. Em ambos os casos, a prefeitura não detalhou se o desabastecimento momentâneo será em toda a região abrangida ou apenas em pontos próximos ao local de execução dos trabalhos.

O Centro Histórico terá torneiras secas a partir das 6h, devido a obras em andamento no Viaduto da Borges de Medeiros. Será interligada à adutora já existente uma nova, com 315 milímetros de diâmetro. A previsão é de que a água volte a estar disponível a partir da noite.

Já nos bairros Bom Jesus e Jardim do Salso o corte começa às 7h, em função de serviços de melhoria na rede distribuidora da rua 8 da Vila Mato Sampaio. Redes serão interligadas em duas esquinas da rua Santa Izabel: com a rua Ângelo Crivelaro e com a Pedro Santa Helena. A previsão é de retomada da água entre a noite e a madrugada.

Depois de pausas mais prolongadas, a água que retorna à torneira pode apresentar gosto e coloração alterados devido ao arraste de micropartículas, que podem estar nas paredes internas da tubulação mas que não prejudiciais à saúde. Se o aspecto normal da água demorar a voltar, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar.

Para isso ou mesmo para acompanhar o andamento dos trabalhos, a população pode telefonar para o número municipal 156 (opção 2). A situação também pode ser atualizada na conta twitter@dmaepoa ou na página do Dmae no site prefeitura.poa.br.

Pesquisa

A pesquisa – inédita – de perfil dos consumidores e o recadastramento dos clientes pelo Dmae chegam ao bairro Partenon (Zona Leste) nesta quarta-feira. O objetivo é conhecer melhor os padrões de consumo de água, a fim de contribuir para melhorias na distribuição, reservação e atendimento. Além disso, hidrômetros que não apresentam um funcionamento regular serão trocados.

“A escolha pelo bairro Partenon tem a intenção de facilitar e acompanhar a programação que envolve a logística de leitura dos medidores, em busca de um diagnóstico mais adequado”, explica o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia. As visitas são realizadas em dias úteis e o órgão divulga de forma antecipada os próximos locais que recebem os cadastradores.

Os cadastradores estão uniformizados e com identificação do departamento e da empresa Acquatec Sul. Eles fazem perguntas básicas sobre a residência e seus moradores (número de pessoas, confirmação da categoria do imóvel, quantidade de economias, metragem do local), além de outros dados relevantes para o estudo.

A empresa executora foi contratada por cinco anos, mediante licitação, tanto para o serviço de recadastramento quanto para substituição de medidores que não apresentem funcionamento regular. Após a conclusão da análise, a empresa terá prazo de 60 dias para substituição dos hidrômetros. Serão visitadas todas as 328 mil ligações de água que existem em Porto Alegre.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre