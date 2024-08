Agro Troféu Destaques do Agro revela as cinco personalidades do agronegócio gaúcho em 2024

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Agraciados do 3º Troféu Destaques do Agro, junto ao governador Eduardo Leite, em frente à Casa da Rede Pampa na Expointer. Foto: Thales Silva/Especial O Sul Agraciados do 3º Troféu Destaques do Agro, junto ao governador Eduardo Leite, em frente à Casa da Rede Pampa na Expointer. (Foto: Thales Silva/Especial O Sul) Foto: Thales Silva/Especial O Sul

Os vencedores da 3ª edição do Troféu Destaques do Agro foram conhecidos nessa quinta-feira (29), em cerimônia realizada na Casa da Rede Pampa na Expointer. As cinco personalidades do agronegócio gaúcho foram homenageadas na presença do governador do Estado, Eduardo Leite.

O governador disse encarar a premiação com uma dupla função: “Homenagear quem se destaca na produção agrícola é um gesto de reconhecimento importante, de quem empreende e se destaca. E ao mesmo tempo, é uma oportunidade de colocar em evidência trajetórias bem-sucedidas, que servem de inspiração para outros empreendedores”, ressaltou Leite

O prêmio, promovido pelo Banrisul e Rede Pampa, com apoio da Cotrijal, reconheceu as contribuições em práticas sustentáveis e inovações no setor em 5 categorias: Melhores Práticas Ambientais, Técnico Especialista em Agro, Agroindústria Familiar, Produtor Agro e Reconstrução no Campo.

Além disso, o sexto prêmio da cerimônia – não menos importante – foi uma placa entregue à empresa CMPC em reconhecimento pelo investimento de R$24 bilhões no Estado, o maior da história do Rio Grande do Sul. A multinacional chilena de celulose montará uma nova fábrica na cidade de Barra do Ribeiro.

A placa foi entregue pelas mãos do governador Eduardo Leite; do presidente do Banrisul, Fernando Lemos; e do fundador da Rede Pampa, Otávio Gadret. “Além de ser o maior investimento da história do Rio Grande do Sul, é também o maior investimento de uma empresa chilena privada fora do Chile. Não é um projeto apenas da CMPC, é um projeto do povo gaúcho, nesse momento tão importante de reconstrução”, comentou Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC Brasil.

Destaques do Agro 2024

O agraciado da categoria “Melhores Práticas Ambientais” foi o produtor Sérgio Henrique Mosele, de Erechim. “É um incentivo às boas práticas, é um incentivo a se buscar eficiência e eficácia no processo. Um incentivo realmente muito bom, muito gostoso de se receber”, comentou o vencedor.

Na categoria “Técnico Especialista em Agro”, o vencedor veio da Serra Gaúcha, do município de Nova Araçá. O técnico José Adriano Chiochetta foi o agraciado. “Para mim é uma grande honra. Tenho uma parceria com o Banrisul há 20 anos. Então é um reconhecimento pelo trabalho que a gente vem fazendo com projetos agrícolas, com o desenvolvimento da região no agronegócio”, explicou Chiochetta.

A agraciada na categoria “Agroindústria Familiar” foi a Cooprova, Cooperativa dos Produtores Rurais de Venâncio Aires. A presidente da cooperativa, Mônica Moraes, se emocionou com a premiação. “Para nós é um orgulho imenso! Foi uma surpresa depois de tudo o que a gente passou e tem passado com a questão climática. Nós sermos reconhecidos dentro do Estado com uma premiação dessa, vale a pena todo esforço que temos feito, incentivando os nossos produtores a recomeçarem de novo”, explica.

O “Produtor Agro” destaque da 3ª edição do Troféu foi Sedenir Bampi, da Granja Bampi, de Farroupilha. “É muito gratificante. Eu quero aproveitar para agradecer à Rede Pampa e ao banco do Estado, para mim é uma honra. Eu gostaria de compartilhar com meus irmãos que me ajudaram a construir isso. Eu até achava que não merecia, mas acho que sim”, brincou o produtor.

O último prêmio da cerimônia foi o da categoria especial deste ano: a “Reconstrução no Campo”, que buscou premiar o produtor que sofreu com a enchente, mas conseguiu dar a volta por cima. O agraciado foi Gabriel Bauer Munari, de Torres, no litoral gaúcho. “É um reconhecimento depois de um ano tão desafiador. Nós sofremos bastante com as chuvas, tivemos um ano muito difícil, mas tentamos fazer o melhor possível na nossa propriedade. É o reconhecimento do trabalho que nós temos feito, tentando melhorar cada dia mais”, contou o produtor.

“Hoje é uma noite importante porque nós estamos aqui para reconhecer aqueles que fazem o agronegócio do Rio Grande do Sul. Desde o pequeno produtor, ao médio produtor, ao grande produtor, ao setor de máquinas. Portanto, todos aqueles que fazem o agronegócio do Rio Grande do Sul e que estão nos ajudando na recuperação do Estado”, finalizou o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.

