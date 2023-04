Política Tropa do Gabinete de Segurança Institucional descansa e ri durante invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro

Nas novas imagens, disponibilizadas por ordem do STF, os militares conversam, mexem nos celulares e riem no saguão do anexo por quase uma hora

Câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto captaram uma tropa de cerca de dez militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) descansando no Anexo I do edifício enquanto manifestantes extremistas ocupavam outras áreas do prédio principal no último dia 8 de janeiro.

Nas novas imagens, disponibilizadas pelo próprio gabinete por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), os militares conversam, mexem nos celulares e riem no saguão do anexo por quase uma hora. Os militares entram no saguão do anexo às 16h25. Neste momento, o prédio principal está tomado por extremistas.

Descontração

Armados, de capacete e escudo, o grupo fica no local junto aos funcionários já presentes. O clima é de descontração e eles chegam a dar risadas. Alguns se sentam e deixam os capacetes em cima da mesa e os escudos escorados na parede.

Às 16h35, militares da Força Nacional passam com pressa pelos agentes do GSI no Palácio do Planalto, acompanhados de cães farejadores. Os homens do Gabinete de Segurança Institucional observam, mas saem do saguão somente às 17h15, em direção à ala A do Palácio, após, ao que sugerem as imagens recentemente divulgadas, receberem orientações de um superior que chega ao local com caixas. Neste momento, começavam as prisões dos invasores no Palácio do Planalto.

500 horas

As novas imagens fazem parte de mais de 500 horas de gravações do circuito interno do Palácio do Planalto de 8 de janeiro, dia em que extremistas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes. Ao todo, são mais de 4 mil horas de gravação divulgadas após decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

A Polícia Federal (PF) informou ao Supremo na manhã deste domingo (23) que ainda estão sendo realizadas análises do conteúdo das câmeras do Palácio do Planalto, do Congresso e do próprio STF. No total, os vídeos registrados durante as invasões ocorridas no dia 8 de janeiro somam 4.410 horas.

Interrogatório

A PF finalizou, na noite deste domingo (23), o interrogatório de nove agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que atuaram no Palácio do Planalto durante a invasão da sede do governo. As informações foram prestadas em inquérito que apura os ataques, a mando de Alexandre de Moraes.

Ao determinar a tomada de depoimentos, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que os vídeos divulgados pela CNN Brasil, e que levaram ao pedido de demissão do então chefe do GSI, Gonçalves Dias, incluindo a movimentação do próprio ex-ministro, indicam “atuação incompetente” e “ilícita e conivente omissão”.

